«Клев отменный!»: под Гродно рассекретили «очень рыбное место» 12.02.2024, 12:04

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Но есть важный нюанс, который необходимо учесть.

Десятки рыбаков в эти дни «оккупировали» небольшую затоку на реке Свислочь – под Гродно, неподалеку от одноименного агрогородка. Это сегодня – место настоящего паломничества любителей зимней рыбалки. Скорее всего, в затоку рыба зашла на зимовку, поэтому рыбаки говорят, что «сейчас клев отменный». Но есть важный нюанс, который просто необходимо учесть.

Люди здесь сидят буквально плечом к плечу, написал портал Newgrodno.by. А сам лед больше похож на какой-то сыр: весь в лунках-дырках. Множество лунок явно снижают прочность льда. Кроме того, так много людей на небольшом пространстве тоже повышает риск оказаться в воде.

Напомним, что по правилам рыбак запрещено собираться на льду в группы. А бурить лунки можно на расстоянии не меньше, чем 1 метр одна от другой.

Отметим, что несмотря на рыбацкий азарт, важно соблюдать нормы вылова рыбы: не более 5 кг на одного рыболова в сутки.