Эксперт: Нагрузка на линии фронта сейчас на пике 12.02.2024, 13:16

Оккупанты задействовали все резервы.

Ситуация на линии фронта в Украине сейчас на пике, оккупанты задействовали все резервы, отмечает военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как отметил эксперт в эфире телемарафона Единых новостей, Силам обороны Украины сейчас очень важно отбить атаки, не дать россиянам продвинуться далеко.

Мусиенко напомнил, что перед оккупационными войсками стоит задача до президентских выборов в РФ, то есть до весны, захватить Донецкую и Луганскую области и враг пытается это реализовать. Это их задача максимум.

«Задача минимум - это попытаться захватить Авдеевку, прорваться на Купянск возможно, попытаться захватить Часов Яр. Я фактически сейчас очертил три основных направления, на которых враг наиболее сейчас активно атакует и где наибольшее количество боестолкновений. При этом россияне несут большие потери», - отметил он.

По словам Мусиенко, потенциала РФ для ведения такого наступления хватит на ближайшие месяц-полтора. То есть этот месяц будет еще довольно напряженным и тяжелым, а дальше активность врага постепенно пойдет на спад.

«Потому что, во-первых, математические расчеты - более 5 месяцев они не могут наступать. Во-вторых, они не развили темп. Если бы развили, то пошли бы дальше, и на 7-8 месяцев. А наши силы их сдержали, темп те не развили», - отметил эксперт.

«Фактически, они сейчас находятся на пике, все резервы введены в бой. Поэтому сейчас самое пиковое время нагрузки на линии фронта. Один из самых тяжелых за эту зиму. И очень важно, отбить эти атаки, не дать врагу продвинуться далеко. Хотя я допускаю, что какие-то тактические успехи у врага могут быть. И наносить врагу как можно большие потери», - продолжил Мусиенко.