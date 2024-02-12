«Возвращаемся в 90-е»: минчанка показала в TikTok наборы пирожных и взбудоражила Сеть 2 12.02.2024, 16:40

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Под видео зрители устроили жаркую дискуссию на тысячи комментариев.

Минчанка пожаловалась в соцсети TikTok на «убогие» наборы пирожных, которые она на днях купила в торговом центре «Момо» и в целом на испортившееся качество продукции столичного хлебозавода №5, который, по её словам, «когда-то был для многих любимчиком». Ролик за сутки набрал почти 340 тыс. просмотров, а под видео зрители устроили жаркую дискуссию на тысячи комментариев, пишет telegraf.news.

В своём видео женщина продемонстрировала коробку классического набора — по несколько пирожных разных видов. Возмутило её и внешний вид кондитерских изделий, и их вкусовые качества.

«Это же страх! Бисквит похож на послевоенный хлебушек. Эклеры у нас с твёрдой какашечкой, которая стучит. Это не свежее. Я уверена, что технология изготовления нарушена. Либо вы сильно экономите на продукции, либо просто-напросто руководство закрывает на всё глаза», — возмутилась автор видео.

Увиденное сразу же нашло живой отклик у зрителей — видео за сутки набрало 340 тыс. просмотров, а число комментариев уже перевалило за тысячу. Многие согласились, что пирожные выглядят «оооочень не аппетитно», кому-то бисквит напомнил паштет, кому-то — «черный хлеб, на который сверху положили лук». Впрочем, далеко не все зрители встали на сторону автора ролика.

«Если вы купили не свежее, то это вы купили! Хлебозавод-то тут при чем?», — гласил один из самых популярных комментариев. Многие задавали автору вопрос «зачем вы это купили?», если пирожные, на её взгляд, были столь неаппетитными. На это девушка в комментариях ответила, что сами пирожные были упакованы в плотную картонную коробку, а времени проверять их внешний вид у неё не было.

Дискуссия в комментариях оказалась столь жаркой, что девушке пришлось снять ещё пару видео, в которых она подробно рассказали и обстоятельства покупки, и суть своей претензии, и даже показала саму коробку из-под пирожных. Сделала это она, чтобы доказать, что сроки годности были в пределах нормы — на коробке отчётливо видна дата 8.02.2024, а купила она набор, по ей словам, 10 февраля.

«Когда мои дети распаковали пирожные и вернулись ко мне через какое-то время и сказали: «Мама, они невкусные», я, естественно, подошла и сама убедилась, в чём вообще беда вся. А беда в том, что технология изготовления нарушена», — подробно рассказала женщина.

По её словам, бисквиты, которые раньше они ели с удовольствием, «стали отвратительными», внешний вид тоже оказался не аппетитным.

«Желание покупать это у меня, естественно, уже отпало», — заявила автор видео и аргументировала свою публичную жалобу стремлением побудить руководство хлебозавода «вернуться к истокам» и «снова выпускать что-то вкусное».

Многие зрители такое желания автора ролика поддержали, отметив,что качество белорусской продукции «изменилось не в лучшую сторону».

«Нет уже того, что было раньше, и это печально», — отметил один из комментаторов.

«Возвращаемся в 90-е, когда не было денег, пекли сами, сейчас будем печь за отсутствия качества», — написал другой.