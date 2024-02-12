Франция и Польша готовят новый двусторонний договор о сотрудничестве 12.02.2024, 17:39

1,012

Фото: Marcin Obara /PAP

Подробности.

Франция и Польша готовятся открыть новую главу в отношениях и готовят новый двусторонний договор на замену соглашению 1991 года.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник во время визита в Париж премьер-министра Польши Дональда Туска, его цитирует RMF FM.

«Этот договор определит новые рамки нашего сотрудничества во всех сферах: оборона, ядерная энергетика, научное и культурное сотрудничество. Эти различные темы лежат в основе франко-польских отношений и в секторах, которые являются стратегическими для будущего Европы», – пояснил Макрон.

Поэтому, по его словам, эта новая страница в отношениях с Польшей будет способствовать повышению суверенитета Европы.

Макрон также отметил, что сотрудничество между Польшей и Францией является движущей силой в сфере ядерной энергетики.

«Наши две страны являются странами, которые больше всего в Европе развивают программы строительства АЭС. Мы должны работать над укреплением нашей энергетической безопасности и достижения нулевого углеродного следа к 2050 году», – сказал президент Франции.

Туск прибыл в Париж в понедельник в рамках мини-турне, которое также предусматривает его визит в Берлин с целью налаживания более тесных связей с двумя крупнейшими государствами Европы.