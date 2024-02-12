В США погибла при исполнении полицейская овчарка из Беларуси 2 12.02.2024, 20:12

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Убийце грозит до 80 лет тюрьмы.

Во время перестрелки подозреваемого с полицией в пригороде Чикаго Рокфорде в американском штате Иллинойс погибла служебная собака по кличке Никс, которую привезли из Беларуси. Об этом сообщает My Stateline.

Инцидент произошел в конце января. Полиция Рокфорда прибыла по вызову в квартиру в связи с сообщением о домашнем насилии. К тому моменту подозреваемый скрылся. Офицер полиции Рокфорда Джон Варгас и его служебная собака начали преследовать мужчину. Никс удалось догнать злоумышленника, в этот момент офицер Варгас услышал три выстрела и, подойдя ближе, увидел на земле своего верного напарника со смертельными огнестрельными ранениями. Подозреваемый также устроил перестрелку с полицейским, после чего получил ранение в ногу. Раненого злоумышленника задержали на месте. Никс скончалась вскоре после этого.

Отмечается, что собака поступила на службу в полицейское управление Рокфорда в 2018 году и стала первой самкой в кинологическом отряде (K9) в этом городе. На момент гибели ей было семь лет.

«Никс была бельгийской малинуа из Беларуси и завершила свое обучение в ноябре 2018 года. Никс прошла обучение по обнаружению наркотиков, сбору улик, отслеживанию людей и задержанию. Никс была первой собакой-самкой в К9 в городе», — говорится в сообщении.

В память о ней в Рокфорде пройдет панихида. Она назначена на 17 февраля. Также благотворительные организации Jaimie Cox Foundation и Friends of Rockford Police K-9 Unit собирают пожертвования на поддержку подразделения K9.

Тем временем, как отмечает Fox 32 Chicago, за убийство полицейской собаки (офицера полиции) задержанному может грозить от 20 до 80 лет тюремного заключения. Добавим, что в разных штатах Америки наказание за убийство собаки из отряда К9 варьируется. К примеру, в 2016 году мужчина был приговорен к 45 годам тюремного заключения за убийство полицейской собаки в штате Пенсильвания.