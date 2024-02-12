Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе 12.02.2024, 20:16

Владимир Зеленский

Докладывал Сырский и не только.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе. Среди прочего обсуждался вопрос фронта и обеспечения армии снарядами.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Зеленского в Telegram.

«Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора», - говорится в заявлении.

На Ставке были заслушаны доклады главкома ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегических группировок войск.

«Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ», - добавил президент.

Зеленский отметил, что были заслушаны доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Речь шла о дальнейшем развитии многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

«Приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп», - сообщил президент.