Мошенники придумали новый способ обмана белорусов 4 12.02.2024, 22:38

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Атакуют врачей и руководителей.

Мошенники придумали новый способ обмана белорусов: атакуют врачей и руководителей. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

«Злоумышленники собирают сведения о работниках интересующего медучреждения. Как правило, они ищут эту информацию в группах и сообществах в мессенджере Telegram. В дальнейшем они регистрируют фейковые аккаунты в данном мессенджере, где указывают анкетные данные руководителя медучреждения, добавляют его фотографию. Все сведения они, как правило, получают из открытых источников в сети. После чего вступают в переписку с работником, таким образом вводят в заблуждение подчиненный персонал и тем самым повышают уровень их доверия», — рассказали подробности в УВД.

Сначала злоумышленники под видом руководителя общаются с сотрудниками на бытовые темы, а затем сообщают, что им нужно пообщаться с представителем милиции. Далее звонит лжемилиционер и просит скачать приложение удаленного доступа (чаще всего AnyDesk и RustDesk), или сообщить реквизиты своей банковской карты, или требует перевести деньги на «защищенный» банковский счет для их якобы сохранности.

В милиции предупредили, что похожим способом аферисты могут создавать фейковые аккаунты и вести переписку от имени руководителя не только медицинских учреждений, но и других организаций. Также там напомнили, что сотрудники милиции и банков не звонят в мессенджерах, не просят сообщить свои личные данные или дать реквизиты банковской карты.