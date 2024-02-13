Власти Франции обнаружили сеть из 193 сайтов с российской военной пропагандой 13.02.2024, 3:34

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Французское правительственное агентство VIGINUM, специализирующееся на защите от иностранного цифрового вмешательства, выявило сеть российских веб-сайтов, целью которых является распространение кремлевской пропаганды на Западе. В сообщении, опубликованном на сайте агентства, отмечается, что данная сеть, получившая кодовое название «Portal Kombat», представляет собой «структурированную и скоординированную» группировку, нацеленную на аудиторию Европы и США.

Согласно заявлению VIGINUM, в состав сети входит 193 веб-сайта, выглядящих очень схоже и представляющих пророссийский контент, ориентированный на западную аудиторию, особенно в странах, поддерживающих Украину. Некоторые из этих сайтов используют в доменных именах слово «pravda» с различными расширениями в зависимости от языка, например, pravda.en.com для английского или pravda.fr.com для французского.

В период с 23 июня по 19 сентября 2023 года на этих сайтах было опубликовано более 150 тыс. материалов и постов, в основном репостов контента российских и пророссийских СМИ. По словам источника AFP из французских дипломатических кругов, основной целью сети, получившей кодовое название Portal Kombat, было оправдание войны России в Украине. Источник также отметил, что содержание публикаций отличали «сильная идеологическая предвзятость» и «явно ложные или вводящие в заблуждения истории».

Эксперты также отмечают, что сеть Portal Kombat может нанести ущерб фундаментальным интересам Франции, а активность ее участников, возможно, продолжит возрастать. Представители VIGINUM предупреждают о возможной стратегии пересыщения западных сетей сомнительным контентом, что может привести к затруднениям в оценке и проверке информации журналистами, занимающимися факт-чекингом.