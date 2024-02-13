Арестович сбежал от камеры возле казино «Монте-Карло» в Монако 7 13.02.2024, 9:26

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Видеофакт.

Бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича заметили в Монако. Видео опубликовала «Украинская правда».

Когда именно его снимали, не указано. На кадрах видно, как Арестович в сопровождении мужчины проходит недалеко от казино «Монте-Карло». Заметив камеру, экс-советник ОП Украины сказал, что там снимать без разрешения якобы запрещено. После этого скрылся в номере дорогого отеля «Париж».

В опубликованном 24 января интервью Арестович говорил, что живет в Нью-Йорке и арендует жилье в районе Central Park. Как именно ему удалось выехать во время полномасштабной войны, он не рассказал, но сказал, что законно.

1 февраля NGL.media сообщило, что 4 сентября 2023 года бывший 48-летний советник ОП смог выехать из Украины благодаря письму от Главного управления разведки.

ГУР это отвергло, заявив, что не предоставляло Арестовичу «ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу». В Государственной пограничной службе не подтвердили данные, что он покинул Украину на основании такого письма.

Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному заявлению.

С тех пор он активно начал критиковать действующую украинскую власть и делать заявления, которые перекликаются с российской пропагандой.