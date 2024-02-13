Иностранец приехал в «командировку» в Минск: поработал неделю, денег не получил и оказался в милиции 13.02.2024, 9:32

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Что произошло?

В Минске задержали 24-летнего иностранца, который расклеивал рекламу наркошопа, сообщили в МВД.

Мужчина распространял листовки с рекламой теневого интернет-магазина по продаже наркотиков. При себе у него обнаружили свыше 300 наклеек с законспирированными предложениями поучаствовать в незаконном наркообороте.

Задержанный пояснил, что постоянно проживает в соседней стране. В одном из мессенджеров он нашел объявление о подработке. Потенциальный «работодатель» предложил молодому человеку за плату расклеивать объявления в общественных местах на территории Минска. После того как фигурант согласился, ему по почте пришли тематические наклейки, с которыми он приехал в столицу нашей страны.

Он расклеивал объявления на территории города и сбрасывал их координаты своему куратору. Проработал фигурант меньше недели, не получив оплату за проделанную «работу».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются кураторы и иные участники преступной схемы.