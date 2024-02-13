Факел Лаврова затух Телеграм-канал «СерпомПо»

13.02.2024, 9:47

1,092

Выдержать алкогольный удар Медведева будет непросто.

Вчера российский губернатор Алиханов разминался на Канте, а сегодня юмористическая жизнь путинской верхушки получила продолжение.

Объявлено, что в Россию прибывает президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Ожидается, что он посетит комичный форум «Единой России» «За свободу наций!», на который соберутся «сторонники борьбы с практиками неоколониализма», из числа «представителей стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки».

Наличие в списке стран СНГ несколько смущает. Они-то с какими «практиками неоколониализма» столкнулись? С путинскими, что ли? После СССР? Вроде бы западных стран там не было. Непродуманно как-то.

Заявлено, что переговоры Туадера с Путиным не запланированы. Зато состоится встреча с Медведевым и только с ним.

Что же это Путин не желает узнать из первых рук, как там в Африке кипит борьба с «неколониализмом»? Не затух ли факел, зажженный на континенте Лавровым? Взошли ли плоды питерского африканского форума?

Кроме того, Туадере при встрече с Медведевым надо быть осторожным. Поят в российских верхах обильно. Партнер Туадеры в этим вопросах весьма подкован, всесторонне сведущ, опытен, дьявольски изощрен. Поэтому выдержать удар Туадере будет непросто. Желаем ему выстоять, сохранить осанку, не упасть лицом в салат.

Телеграм-канал «СерпомПо»