«Глаза закрыла во вторник — очнулась в пятницу» 9 13.02.2024, 9:53

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Белоруска пять раз попала в больницу за одно путешествие.

Старшее поколение бывает сложно уговорить на путешествия. Главный аргумент всегда примерно один и тот же: а вдруг за границей что-то случится — что тогда делать? Доводы, что на этот случай существует страховка, помогают не всегда. Для Людмилы опасения оказались не напрасными: во время поездки в Грузию с ней действительно произошла страшная история. В какие-то моменты даже казалось, что домой она может не вернуться. Как справиться с тяжелой ситуацией в путешествии, рассказывает onliner.by.

«Врачи не понимали, что со мной делать»

Рекламу тура Людмила увидела в Instagram. То, что необходима страховка, проговорила сразу. Оформили, как обычно, ровно на даты поездки — с 28 июня по 13 июля. Для отдыха вместе с мужем выбрали автобусный тур в Грузию. Семья живет в Гомельской области, но начиналась поездка в Минске. Дорога непростая: преодолеть нужно было почти 2500 километров, в пути провели три дня. Отдыхать пара должна была в Кобулети — курортном городке в 25 километрах от Батуми.

Уже на следующий день после приезда Людмила почувствовала себя неважно: с самого утра болела голова.

— Таблеток с собой я, конечно, брала много. Но высоким давлением не страдаю, я гипотоник. Тонометра с собой не было. Поэтому я выпила стандартную таблетку от головы, полежала, и мы пошли на море. Когда уже позже вышли прогуляться на променад, голова разболелась снова.

Пара зашла в аптеку, где Людмиле померяли давление. Оно было очень высоким. В Грузии таблетки можно покупать поштучно, чем женщина и воспользовалась. Около получаса они провели в аптеке, общаясь с местными. Но лекарства так и не подействовали, верхняя граница давления была выше 160.

Людмила с мужем вернулась в апартаменты, где периодически снова измеряла давление — оно практически не падало. Таблетки по-прежнему не действовали. В итоге на третий день отдыха семья вынуждена была обратиться в больницу. Там женщине поставили капельницу — давление опустилось, состояние стало лучше. Но ненадолго.

С этого момента муж Людмилы, Андрей, уже был на связи со страховой. В компании сказали оплачивать прием самостоятельно и сохранять все чеки.

На следующий день пара снова оказалась в больнице.

— Мужа попросили подождать на улице, пока мне делают капельницу. Последнее, что я помню: меня тошнит, и буквально выключается свет. И больше ничего. Это было во вторник, а очнулась я только в пятницу в реанимации в Батуми.

Уже позже муж рассказал Людмиле, как ее спасали. Женщину пришлось интубировать: дыхания не было. Врачи предположили, что это может быть коронавирус, и сделали КТ легких.

Но это было не единственной новостью. Когда Людмиле стало плохо, она неудачно упала и сломала плечо. Однако, так как она была без сознания, этого никто не заметил, и руку повредили еще сильнее.

— У меня были и вывих сустава, и переломы — одну косточку измельчили так, что сейчас ее просто нет. Но узнали это гораздо позже. Врачи не понимали, что со мной делать, консультировались с коллегами из Батуми. В итоге уже поздно ночью вызвали реанимобиль, чтобы перевезти меня туда.

«Нужна срочная операция, иначе можно потерять руку»

Дальше история приобретает характер фантасмагории. С больницей страховая пообещала рассчитаться самостоятельно, а вот без предварительной оплаты поездки водитель реанимобиля отказался даже сдвигаться с места. При себе нужной суммы у Андрея не было, поэтому еще несколько часов пришлось потратить на решение этого вопроса. Тем временем Людмилу, которую уже успели занести в реанимобиль, снова из него вынесли. Стоил «переезд» около 130 лари (чуть больше 160 рублей по актуальному курсу).

Уже в Батуми врачи обнаружили, что сломана рука, которая начала сильно краснеть. Как именно произошел перелом, так и осталось загадкой. Помимо проблем с рукой, врачам нужно было найти причину изначально плохого самочувствия, поскольку давление по-прежнему оставалось высоким. В итоге выяснилось, что проблема в критически низком уровне электролитов. Однако поднять его никак не удавалось.

Вот как выглядят признаки нарушения баланса электролитов в крови:

повышенное давление;

тошнота и рвота;

постоянная слабость;

приступы головокружения;

дискомфорт в области сердца.

Действительно, все совпадает.

— Когда я пришла в себя, ко мне зашел доктор. Рассказал, что у меня перелом, что нужна срочная операция, иначе я могу потерять руку, а о поездке домой не может быть и речи. Конечно, я согласилась на операцию.

Операцию назначили на понедельник — как раз тот день, когда группа должна была уезжать домой. Тем временем в истории появился еще один неожиданный поворот: Людмиле понадобилось переливание крови. Группу подбирать было не нужно — просто пополнить банк. Андрей написал обращение в группу в мессенджере. На него откликнулась одна туристка. Готова была сдать кровь и ее дочь, но сделать это 16-летнему подростку не позволили.

А еще буквально случайно разговор услышал таксист-грузин — и тоже предложил стать донором. И конечно, свою кровь сдал Андрей. В итоге Людмиле сделали переливание дважды. Снимки из больницы мы тоже получили, но публиковать их не будем, чтобы никого морально не травмировать.

Когда аренда жилья закончилась, Андрей перебрался в Батуми, поближе к больнице. Конечно же, снимал жилье за свой счет. На этом этапе никаких проблем со страховой не возникло: мужчина держал постоянную связь со страховым агентом. Главным условием было скрупулезно собирать все документы.

Через несколько дней Людмилу предупредили о выписке. В семье уверены: дата была выбрана не случайно, а ровно под окончание страховки. У женщины продолжала держаться температура и было высокое давление. Повторилась история с реанимобилем. Людмилу уже пересадили в кресло для того, чтобы вывезти из больницы, но не пришло подтверждение оплаты от страховой, поэтому ее оставили там еще на день.

«Реанимобиль перевели как поездку на такси»

Казалось бы, история движется к счастливому финалу. Увы, только к кульминации. После выписки к вечеру Людмиле снова стало плохо. Как выяснится позже, начальная проблема с электролитами так и не была решена. Всю ночь женщина провела в больнице. На следующий день ситуация повторилась.

У пары была договоренность с турфирмой о том, что они уедут со следующей группой на автобусе. Выезд должен был быть 17-го числа. Но так как Людмиле становилось только хуже, Андрей принял решение купить билеты на ближайший прямой рейс — в ночь с 16 на 17 июля.

Однако днем у нее начался страшный приступ — с судорогами и пеной у рта. Еще пять дней женщине пришлось провести в реанимации. Если изначально страховая компания рекомендовала собирать все документы, подтверждающие, что это одно и то же заболевание, то позже риторика изменилась: действие страховки закончилось с наступлением последней даты предполагаемой поездки.

Кстати, с обменом билетов на самолет тоже возникли сложности. Возврату они не подлежали, помогла только справка из больницы. В итоге домой в Беларусь Людмила с Андреем вернулись 20 июля. Перелет очень пугал, в справке даже была рекомендация: лететь только в сопровождении медиков. Возле дома их ждала скорая. В Беларуси женщине пришлось провести еще 10 дней в реанимации. Только после этого наконец удалось поднять уровень электролитов.

Уточняем: сейчас все в порядке?

— Да, уже на пятый день в больнице мне стало гораздо легче. Я наконец почувствовала себя человеком. Но остается проблема с рукой — не могу ее восстановить. Она так и не поднимается, а это правая рука! Не могу расчесать волосы и даже собрать их в резинку. Пришлось обрезать каре.

А к чему пришла история со страховой?

Людмила вспоминает, что первая проблема возникла с оплатой реанимобиля. Супруги предоставили документы на грузинском, и в компании «реанимобиль» перевели как «такси». Тогда муж предложил самим отнести документ в бюро переводов, и только после этого в страховой компании подтвердили, что с бумагами все в порядке.

Следующий вопрос — оплата лечения после окончания действия страховки. Расходы на операцию и послеоперационный период компания полностью возместила, а вот пять дней повторного пребывания в больнице (уже после окончания действия полиса) обошлись семье в $900. Несмотря на совет собирать подтверждения, что это одно заболевание, покрывать расходы на больницу в страховой отказались. Предложили написать официальное письмо, чтобы получить официальный отказ. Делать этого семья не стала.

«Я выжила то ли чудом, то ли ужасом»

Есть у Людмилы претензии и к турфирме: после возвращения на ее звонки перестали отвечать. Женщина уверена, что именно компания должна была напомнить туристам о том, что нужно оформить новую страховку. А еще — вернуть деньги за обратную дорогу, чем она вместе с мужем так и не воспользовалась.

— Дочка связалась с ними, когда мы еще были в Грузии. Они ответили, что у них 50 автобусов. Но не в каждом же такой случай, как у меня. Отнеслись наплевательски. Хорошо, что рядом со мной был муж и дочка постоянно на связи. А если бы я была вообще одна? Так и умерла бы там. В Грузии в больнице вообще не кормят, например. Это муж мне бульончики приносил.

Мы обратились в местную защиту прав потребителей. Там молодые юристы объяснили, что мы неправильно написали претензионное письмо, а второй раз его писать нельзя. Да и в целом это выброшенные деньги, причем немалые. Что касается страховой, тут тоже все сложно. Полис закончился, нужно рассматривать нюансы.

Кстати, новую страховку для Андрея и Людмилы все-таки оформили, только действовать для находящихся за границей она начинает не сразу, а через несколько дней. Вышло, что она начала работать с 20-го числа — дня их отъезда домой.

— Хотелось бы, чтобы люди заботились о себе заранее и покупали страховку на подольше. Лучше переплатить $5 за 10 дней — они уже роли не сыграют, когда выезжаешь на отдых.

Спрашиваем, доводилось ли Людмиле уезжать из дома так надолго раньше. Оказывается, семья несколько раз ездила на машине на море, но уже довольно давно. Путешествие в Грузию было первым за долгое время. И даже врачи предположили, что белоруске мог не подойти южный климат.

— Я выжила то ли чудом, то ли ужасом, — завершает свой рассказ Людмила.

Ответ страховой: большой список документов и много «но»

Мы обратились за комментарием в страховую компанию. Нам объяснили, что есть два варианта действий. Первый — самостоятельно вызывать скорую, оплачивать все медицинские услуги и обязательно собирать все документы, а уже по возвращении в Беларусь писать заявление о компенсации. Второй — сразу связываться со страховой и ждать, пока партнеры в другой стране организуют помощь.

Что касается окончания срока действия страхового полиса, если за помощью обратились во время его действия, то все должно быть в порядке.

— Если случай будет страховым, вне зависимости от того, когда заканчивается полис, все расходы во время нахождения в больнице будут покрываться. То же касается необходимости повторного визита, если для него будут объективные причины. Главное, чтобы все это было отражено в медицинских документах. Но если человек решил обратиться за обследованием без видимых причин, его жизни ничего не угрожает или у него ипохондрия, то страховой полис такие случаи не покрывает, — объяснили в страховой компании.

К слову, новый полис для находящихся за границей начинает действовать через два дня после оформления. Это могут сделать близкие в Беларуси или сами путешественники онлайн.

Чаще всего туристы сталкиваются с отказами в выплатах из-за того, что не соблюдают условия договора. Например, действие полиса не распространяется на людей в состоянии алкогольного опьянения, а также на травмы, полученные во время экстремальных развлечений, к которым относятся даже аквапарки, прыжки с тарзанки или катание на банане. Но можно оформить расширенную страховку, которая распространяется и на экстрим.

Часто не попадают в список солнечные ожоги, аллергии и последствия теплового удара. Если вы заработали инфекционное заболевание, которое можно было предотвратить вакцинацией, случай это не страховой. С хроническими заболеваниями не все так просто: нужно детальнее разбираться в каждом конкретном случае. Стоматология — тоже мимо, за исключением случаев острой боли. Свои нюансы есть и у страхования беременных.

Комментарий юриста: «Самое важное в договоре написано мелким шрифтом»

А что по поводу этого случая думают юристы? Случай прокомментировал адвокат Константин Павловский. По мнению специалиста, самое важное в договоре написано мелким шрифтом. Поэтому браться за дело можно, но без каких-либо гарантий. Все будет зависеть от того, как именно составлен договор. И в целом путь может быть долгим. Когда дело связано с постановкой диагноза, с измеримой конкретикой не все так просто.

— Если больница выдаст документ, что выписка была преждевременной и ухудшение здоровья связано с тем же диагнозом, что они поставили ранее, то все можно рассматривать в рамках одного страхового случая. Но предполагаю, что без суда не обойтись.

Резюмируя, скажу, что любой случай нужно изучать документально, сравнивать с правилами страхования в конкретной организации и уже тогда делать выводы.

Туристам посоветую обращать внимание на само понятие страхового случая, в какие сроки, кого и как нужно уведомлять о произошедшем плюс на какие именно расходы распространяется страховка. Разобраться в том, что касается медицинской страховки, неспециалистам без знания специфической терминологии бывает крайне трудно.

Если у вас есть проблемы со здоровьем или вы хотите действительно надежно защитить себя, договор страхования стоит прочитать полностью — особенно то, что написано мелким шрифтом.