Российский пропагандист объяснил, почему РФ ненавидят все соседние страны7
- 13.02.2024, 10:01
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Соседи «оживились» против россиян.
Российский пропагандист Юрий Евич, не только участвовавший в войне против Украины, но даже пытавший пленных украинских защитников, заявил, что все соседние страны, такие как Молдова, Азербайджан, Армения, Румыния ненавидят его страну и «оживились» против россиян.
Соответствующее видео с заявлением пропагандиста опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».
«Что «шпроты», что «чухна», что «мамалыжники-румыны» - все они оживились против нас», - именно так Евич назвал жителей соседних стран.