«Как вы мне предлагаете это из Вильнюса оплатить?» 7 13.02.2024, 10:04

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Белоруску впервые осудили по Viber.

В суде Борисовского района 9 февраля рассмотрели дело Оксаны Хиневич — матери бывшего политзаключенного Анатолия Хиневича.

Ее обвинили в получении «иностранной помощи» по инициативе INeedHelpBY и оштрафовали.

После задержания в январе женщина уехала в Литву, и процесс проходил в необычном формате — через Viber. Это первый такой случай за последнее время, известный правозащитникам, пишет «Весна».

Оксану задержали 23 января во время облавы силовиков на бывших политзаключенных и их родственников. На следующий день женщину осудили за неподчинение милиционеру и оштрафовали на 400 рублей (10 базовых величин).

Чуть позже на нее составили еще один протокол — по ч. 2 ст. 24.15 КоАП (Использование иностранной безвозмездной помощи для осуществления террористической и иной экстремистской деятельности или иных действий, запрещенных законодательством). К этому времени Хиневич уехала в Литву вместе с сыном, и протокол для ознакомления ей прислали по Viber.

Как следует из документа, Хиневич связалась с инициативой INeedHelpBY, которую КГБ объявил «экстремистским формированием», и с февраля 2022-го по апрель 2023 года «получила и использовала иностранную безвозмездную помощь в виде товарно-материальных ценностей, приобретенных в интернет-магазине «Евроопт» на 2854 рубля 45 копеек.

Процесс проходил 9 февраля по видеосвязи через Viber. На вопрос судьи женщина рассказала, что находится в Вильнюсе у своего сына, а временно или нет — зависит от того, «как закончатся процессы».

Судья Светлана Баранова назначила Оксане Хиневич штраф в 20 базовых величин (800 рублей) и постановила выплатить компенсацию в размере полученной помощи. Реквизиты для оплаты ей также пообещали прислать по Viber.

«А как вы мне предлагаете это из Вильнюса оплатить? Чтобы это была снова гуманитарная помощь Беларуси с заграничного счета?» — спросила женщина, но ответа так и не получила.

Напомним, 23−24 января в Беларуси прошел массовый рейд силовиков по бывшим политзаключенным и членам их семей.