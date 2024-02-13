Bild: Немецкий «Плюшкин» ворочает миллионами, а сам копается в мусоре 16 13.02.2024, 10:13

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Пенсионер накопил 700 тысяч евро и купил 10 домов.

80-летний Хайнц Б. Из города Дармштадт выглядит как нищий старик. Он роется в мусоре и собирает во дворе разный хлам. Но на самом деле он обладатель немалого богатства, пишет Bild.

Бывший электроинженер живет один, получает пенсию размером в 3600 евро и экономит абсолютно на всем, в том числе на еде, одежде и отдыхе. Зимой он отапливает дом древесными отходами с помойки. У него нет мобильного телефона, а единственные крупные траты — ноутбук и доступ в интернет, чтобы вести дела и смотреть в ютубе бизнес-лекции.

«Я живу экономно, так я воспитан! — говорит немец. — На еду я не трачу даже 5 евро в месяц. Может, куплю немного масла для жарки или что-то еще, если закончится. Но большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальное просто выбрасывают».

Обозреватели Bild называют его «самым странным миллионером Германии». Бизнес-модель Хайнца состоит в покупке и сдаче в аренду домов. Пенсионер говорит, что это лучший способ спасти сбережения от инфляции. Недавно он насобирал 700 000 евро и купил на них уже десятый дом.

Все дома находятся рядом, чтобы мужчина мог объезжать их на велосипеде. Он сам делает весь нужный ремонт для их жильцов. Бухгалтерские книги с точными подсчетами разбросаны на полу его дома — он не хочет тратить деньги на полку.