СМИ: Путин списал Кабаеву 9 13.02.2024, 10:24

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Глава РФ избавляется от нежелательных свидетелей.

Главе РФ Владимиру Путину 71 год, но говорят, что он завел новую любовь, которая почти вдвое его младше и очень известна в РФ.

На кого глава Кремля Владимир Путин променял любовницу Кабаеву, от которой у него якобы трое детей и кто «слил» подробности его жизни, рассказали журналисты TSN.ua.

«Путин пытается успеть на всех фронтах, начать войну под 8-й десяток оказалось мало, то, похоже, решил еще порождать себе подобных убийц, но не стрельнет уже. Все. Словом, по всей России расползаются слухи, что свою любовницу Кабаеву, которая ему якобы родила 3 детей, но официально каких пути не признает, решил списать, и завел себе новую любовь на старости лет. Но когда такое расследуют, диктатор очень злится», — рассказывает Виктория Гнатюк.

Кто слил информацию?

Первыми о новой и очень известной в РФ любовнице, написали в Телеграмм-канале «Кремлевская табакерка».

Подтверждение слухов?

О том, что Путин все же завел новую любовницу, подтвердила и глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в эфире «24 канала». Говорит, эта пассия точно в путинском вкусе.

Кто такая Мизулина?

А теперь расскажем, кто такая Мизулина.

«Она «мочит» всех сограждан, которые не поддерживают Путина и во время своего выступления 26 мая 2022 года в МИА «Россия Сегодня» назвала граждан России «кукурущими петухами», а их отъезд из страны — очищением от нежелательных граждан. А еще угрожала зачистить Google и Википедию. Мизулина всегда стучала на всех, ну а этот весь коммунизм ей достался от мамы и деда», — рассказывает Гнатюк.

Наконец, цель достигнута, Путина покорила, а теперь кроме того, решила убрать и Алину Кабаеву. Ее Путин, говорят, уже списал со счетов, а 3-х детей, которых она ему родила, он так и не признал публично.

Диктатор избавляется от нежелательных свидетелей

СМИ также взбудоражила странная смерть акушерки Кабаевой, принимавшей на свет сыновей Путина. К слову, произошло это за четыре дня до журналистского расследования о «секретной» семье диктатора, а в сообщении о ее смерти указано, что она наспех была кремирована уже на следующий день после смерти.