ВСУ пошли вперед и продвинулись на трех ключевых направлениях фронта 13.02.2024, 10:37

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Украинские военные наступают возле Работино.

Вооруженные силы Украины продвинулись на нескольких направлениях фронта, в частности, геолокационные кадры подтверждают продвижение ВСУ к северо-западу от Победы возле Донецка и на юге возле Работино, сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Купянск-Сватово-Кременная

И российские, и украинские силы достигли подтвержденных успехов на линии Купянск-Сватово-Кременная. Как пишут аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что украинские силы вернули себе некоторые тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполовки (к западу от Кременной). В то же время российские войска незначительно продвинулись к северо – западу от района Синьковка - озеро Лиман (к северо-востоку от Купянска, а также к востоку от Тернов (к западу от Кременной) и сейчас действуют в пределах двух километров от окраин Тернов.

Ситуация на Бахмутском направлении

Сообщается, что российские войска продвинулись на запад от Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 12 февраля. Российские военкоры утверждали, что российские войска продвинулись до одного километра вдоль трассы О0506 Бахмут-Часов Яр в направлении Хромово, в поле к северу от с. Богдановка, а также вблизи Клещиевки. Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Ситуация в Авдеевке

Сообщается, что российские силы продвинулись в Авдеевку на фоне позиционных боев вблизи города 12 февраля. Некоторые российские военкоры утверждали, что российские войска пересекли железнодорожную линию в Авдеевке и закрепились на дачной территории к западу от железной дороги, но ISW еще не обнаружил визуальных доказательств действий российских войск к западу от железнодорожной линии в Авдеевке.

Российские военкоры утверждали, что российские войска продолжали продвигаться вдоль улицы Чистякова и переулка Железнодорожного в северной части Авдеевки и продвинулись на 300 метров вглубь вдоль дороги на юге Авдеевки, а также заявляли о продвижении в лесополосе восточнее опытного и продвинулись дальше в Первомайское. В то же время ISW не наблюдает визуального подтверждения ни одного из этих заявлений России.

В то же время украинские силы недавно немного продвинулись на юго-запад от Донецка на фоне продолжения позиционных боев на западе и юго-западе города 12 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 11 февраля, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Победы.

Ситуация на юге

Отмечается, что украинские войска подтвердили наступление на западе Запорожской области на фоне позиционных боев в этом районе 12 февраля.

Как пишут аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что украинские войска продвинулись к западу от Пятихаток возле Каменского. Один из российских военкоров утверждал, что российские войска продвинулись вблизи Новопрокоповки, в то же время ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения.