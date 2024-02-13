ГАИ запустила квадрокоптеры в одной из областей Беларуси

ГАИ запустила квадрокоптеры в одной из областей Беларуси4
- 13.02.2024, 10:49
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Кого ловят?
Белорусская Госавтоинспекция в очередной раз прибегла к помощи квадрокоптеров в ходе рейдовых спецмероприятий. На этот раз винтокрылые гаджеты инспекторы запустили в Лиде Гродненской области и пообещали регулярно проводить такие «воздушные рейды» и в других районах региона.
«Особое внимание было уделено предоставлению водителями преимущества пешеходам, уязвимым участникам дорожного движения, а также нарушению правил обгона», — рассказали в ГАИ.
Там отчитались, что в ходе данного рейда инспекторам удалось пресечь более 10 нарушений правил на дороге, в частности:
• 5 случаев непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах;
• 2 нарушения со стороны пешеходов.