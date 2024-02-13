Захарова танцует ламбаду 3 Дмитрий Зотиков

13.02.2024, 10:54

5,148

Мария Захарова

И только Медведев пьет в стороне из горла водку «Финляндия».

Путинский винегрет.

Итак берем килограмм русского шовинизма. Две-три ложки православия. Добавляем сталинского кипяточка, Кидаем щепотку черносотенства. Мелко режем член господина Мединского.

И подаем под «Как упоительны в России вечера». Гости кушают и расхваливают. Господин Медведев зажигает тостами. Госпожа Захарова танцует ламбаду. Господа Лавров и Шойгу курят что-то привезенное из Афганистана.

В зале царит теплая, дружественная атмосфера. Все свои. Все наелись, но требуют добавки. Мало ли что, будут ли кормить в недалеком будущем.

Приезжают почетные гости из сектора Газа и Южного Йемена. Их тоже угощают путинским винегретом, не посвящая, правда, в его компоненты. Госпожа Захарова показывает гостям душевный стриптиз. Но те хотят настоящего.

Настоящий тогда демонстрирует господин Медведев. Извиваясь у шеста, сделанного под пограничный столб. Гости из-за рубежа танцуют тем временем с госпожой Захаровой ламбаду.

Прибывает Лукашенко с мешком картошки. Съедает сразу несколько порций угощения. Присоединяется к танцу.

Мимо проезжает на китайском джипе товарищ Си и приветственно машет рукой.

Госпожа Матвиенко сменяет тем временем господина Медведева у пограничного столба и начинает раздеваться. Хуситы охусивают.

«Танцуют все», - объявляет шпрехшталмейстер с лицом Путина. Гремит музыка. Танцуют губернаторы, министры, силовики, гости с юга и товарищ Ким Чен Ын.

Все изображают радость и уверенность в будущем дне. И только господин Медведев пьет в стороне из горла водку «Финляндия»…

Дмитрий Зотиков, «Телеграм»