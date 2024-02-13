Мошенники повесили на минчанина два кредита, и он пошел по судам, чтобы не платить 6 13.02.2024, 10:59

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Победу вырвал с боем.

Три года назад жителю Минска не повезло связаться с телефонными мошенниками, которые оформили на него кредиты почти на 10 тысяч рублей. Перспектива платить его не устраивала, однако банк настаивал, что раскошеливаться все же придется. Эпопея закончилась лишь недавно — победой минчанина: суд окончательно освободил его от выплат по займам, пишет zerkalo.io.

31 мая 2021 года мужчине позвонил человек, представившийся работником банка, и рассказал, что на него собираются оформить кредит. Чтобы этого не допустить, нужно сообщить коды, которые придут в СМС. Звонивший даже знал паспортные данные минчанина.

Мужчина выполнил все требования «банкиров» и обнаружил, что на его имя открыты сразу два кредита: один на сумму 4500 рублей, другой — на 5400. Деньги сразу исчезли со счета, а вот выплачивать займы и проценты по ним предстояло обманутому минчанину.

Тот не согласился с таким раскладом и обратился в милицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК (Хищение имущества путем модификации компьютерной информации). Минчанин попросил признать заключенные от его имени договоры с банком недействительными.

«Кредитные договоры он не заключал, оригинал либо копию паспортных данных другим лицам не передавал, не сообщал никому свои персональные данные, логины и пароли, ПИН-коды и CVV/CVC-коды от карточек, использовал только официальные приложения банка, регулярно обновлял антивирусное программное обеспечение, не переходил по подозрительным ссылкам, не устанавливал на свои устройства средства удаленного доступа», — говорится в постановлении.

В октябре 2023 года суд занял сторону потерпевшего и освободил его от необходимости расплачиваться по кредитам. Там подтвердили, что минчанин ничего не знал об оформленных на него займах и не согласовывал их существенные условия с банком, да и не собирался этого делать. Также в своем решении судья отметил, что истец не проходил аутентификацию и идентификацию через интернет-банк с использованием секретных параметров, а так как у него нет компьютерного образования и навыков, он мог попросту не знать о новых схемах мошенничества.

Банк, однако, подал апелляционную жалобу. В обосновании указали, что передача персональных и паспортных данных запрещена, а ответственность за их сохранность несет только клиент. В финучреждении настаивали, что кредиты были оформлены по всем правилам: пройдена процедура аутентификации через МСИ, подтверждены личные данные истца и предоставлена вся необходимая информация для зачисления денежных средств.

29 января 2024 года в Мингорсуде состоялось новое разбирательство. Но банк не добился своего — судебная коллегия Мингорсуда оставила его жалобу без удовлетворения.

«Доводы жалобы о том, что передача персональных и паспортных данных, банковских карточек запрещена банком и платежными системами, ответственность за их сохранность несет только клиент, не опровергают правильный вывод суда об отсутствии у истца воли на заключение кредитного договора», — говорится в постановлении.