Российские командиры повесили своего сослуживца за отказ идти на «мясной штурм» 11 13.02.2024, 11:01

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Перед этим ему перебили ноги.

Оккупанты совершили самосуд над своим товарищем, который отказался выполнять боевую задачу.

«Российские командиры сначала перебили ноги, а потом повесили своего сослуживца за отказ идти в «мясной штурм». Видео и фото с телефона пленного оккупанта», — написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

На видеозаписи опубликованной в соцсетях видно, что на груди повешенного есть табличка с надписью «На этом свете нет места трусам».

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