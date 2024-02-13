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Российские командиры повесили своего сослуживца за отказ идти на «мясной штурм»

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  • 13.02.2024, 11:01
  • 8,714
Российские командиры повесили своего сослуживца за отказ идти на «мясной штурм»

Перед этим ему перебили ноги.

Оккупанты совершили самосуд над своим товарищем, который отказался выполнять боевую задачу.

«Российские командиры сначала перебили ноги, а потом повесили своего сослуживца за отказ идти в «мясной штурм». Видео и фото с телефона пленного оккупанта», — написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

На видеозаписи опубликованной в соцсетях видно, что на груди повешенного есть табличка с надписью «На этом свете нет места трусам».

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