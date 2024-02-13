Сенат США вплотную приблизился к основному голосованию о помощи Украине 1 13.02.2024, 11:12

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Принято важное решение.

Сенат США 12 февраля принял решение прекратить дебаты по обновленному тексту законопроекта о дополнительной поддержке для Украины, Израиля и Тайваня. Это помогло сенаторам приблизиться к основному голосованию за большой пакет помощи.

Как пишет obozrevatel.com, о результатах сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. В то же время известно, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон отвергает законопроект о помощи для Киева без американских антимиграционных норм.

«Следующим шагом стало принятие ходатайства о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (законодательный инструмент Закона о национальной безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами, против проголосовали 33», – отметила она.

В целом в понедельник Сенат США провел серию процедурных шагов по законопроекту HR815, приблизившись вплотную к основному голосованию по принятию законодательной инициативы с помощью Украине, Израилю, Тайваню более чем на $95 миллиардов.

Даже несмотря на попытки небольшой группы сенаторов-трампистов замедлить процесс, передает «Укринформ», законодатели в верхней палате приняли решение прекратить дебаты относительно обновленного текста документа, который содержит только внешнюю помощь – без вопроса границы. Для одобрительного решения была необходима поддержка не менее 60 законодателей, в результате 66 сенаторов высказались за, 33 – против.

Ожидается, что законодатели проголосуют по существу документа в ближайшие дни – вторник или среду. В случае одобрения документ будет передан в Палату представителей, которая также должна его рассмотреть, провести все необходимые законодательные процедуры и проголосовать полным составом.

В то же время спикер нижней палаты ультраконсерватор Майк Джонсон, известный своей приверженностью позициям предыдущего президента США Дональда Трампа, в понедельник подверг резкой критике H.R.815, сообщает The Washington Post. Он повторил лозунги группы республиканцев, пытавшихся замедлить рассмотрение в Сенате, заявив, что документ не содержит положений о безопасности границы и таким образом «умалчивает» острейшую проблему для страны.

Республиканец не видит оснований для принятия законопроекта о помощи для Украины, Израиля и Тайваня без норм, регулирующих миграционную политику США на границе с Мексикой. Свое заявление он обнародовал в сети X прямо во время того, как Сенат проводил прения относительно важного документа.

Джонсон убежден, что Сенат поступил правильно, когда на прошлой неделе отказался поддерживать законопроект, в котором, по его мнению «не признано, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе». Спикер считает, что документ должен «вернуться на доску для эскизов», «версия Сената все еще молчит о самой большой проблеме, с которой имеет дело страна».

В таких условиях Джонсон убеждает, что «Америка заслуживает лучшего, чем нынешний статус-кво в Сенате», и утверждает, что Палате представителей «придется самостоятельно продолжать работать над этими важными вопросами».