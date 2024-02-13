Белорусу выставили налог в 4,5 миллиона рублей 2 13.02.2024, 12:18

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На чем он заработал такие деньги.

Самый большой подоходный налог, который выставили физлицу за 2023 год, составил 4,5 млн рублей. Об этом в интервью госгазете сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.

— Ежегодно есть определенная категория плательщиков, которые получают высокие доходы, декларируют их и оплачивают с них налог. Действительно, бывают случаи, когда кто-то совершил разовую сделку. Например, в нашей практике были продажи акций крупной американской компании за сумму, которая исчислялась миллионами долларов, и физическое лицо добросовестно задекларировало и оплатило подоходный налог, — рассказала Юлия Волкогонова.

По ее словам, максимальная сумма налога, который выставили к уплате физлицу за 2023 год, составила 4,5 млн рублей. Столько белорусу надо уплатить с дивидендов, полученных из-за границы.

Дивиденды — это часть прибыли, которой компания делится с инвесторами, владеющими ее акциями.

Напомним, в этом году в Беларуси ввели повышенный налог для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в год. Он составляет 25% вместо нынешних 13%. Так как изменение вступило в силу с 1 января, то платить по повышенной ставке подпадающие под него физлица будут с доходов, полученных в 2024 году. Речь о доходах от дивидендов, по трудовым договорам, а также по гражданско-правовым договорам.

Фактически можно говорить о введении в Беларуси «налога на богатство». Получается, что ежемесячный доход должен быть больше 16 667 рублей, чтобы попасть на повышенный налог.