Могилевский пенсионер странным образом «пометил» чужой автомобиль во дворе 3 13.02.2024, 12:22

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Не понравился «чужак».

В могилевскую милицию обратилась 36-летняя местная жительница, сообщает тг-канал, близкий к силовикам.

Женщина рассказала, что неизвестный пробил шины в ее «Ниссане». Злоумышленника обнаружили местные оперативники. Оказалось, что это 78-летний мужчина.

Пенсионер заявил, что раньше не видел во дворе такую машину. Поэтому он решил «пометить» чужака и проколол шилом колеса.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело за хулиганство.