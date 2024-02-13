закрыть
13 февраля 2024, вторник, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Могилевский пенсионер странным образом «пометил» чужой автомобиль во дворе

3
  • 13.02.2024, 12:22
  • 4,760
Могилевский пенсионер странным образом «пометил» чужой автомобиль во дворе

Не понравился «чужак».

В могилевскую милицию обратилась 36-летняя местная жительница, сообщает тг-канал, близкий к силовикам.

Женщина рассказала, что неизвестный пробил шины в ее «Ниссане». Злоумышленника обнаружили местные оперативники. Оказалось, что это 78-летний мужчина.

Пенсионер заявил, что раньше не видел во дворе такую машину. Поэтому он решил «пометить» чужака и проколол шилом колеса.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело за хулиганство.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров