Пришел один и пешком: в Италии срочно госпитализировали министра обороны 1 13.02.2024, 12:36

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В чем причина?

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу.

Об этом сообщает ANSA.

По словам представителей министерства обороны Италии, после постоянных болей со вчерашнего утра Крозетто явился (один и пешком) в приемный покой больницы Сан-Карло-ди-Нанси с сильными болями в груди.

Он был немедленно обследован, а затем прошел коронарографию.

О причине не сообщается, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит.