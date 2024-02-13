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Пришел один и пешком: в Италии срочно госпитализировали министра обороны

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  • 13.02.2024, 12:36
  • 7,028
Пришел один и пешком: в Италии срочно госпитализировали министра обороны

В чем причина?

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу.

Об этом сообщает ANSA.

По словам представителей министерства обороны Италии, после постоянных болей со вчерашнего утра Крозетто явился (один и пешком) в приемный покой больницы Сан-Карло-ди-Нанси с сильными болями в груди.

Он был немедленно обследован, а затем прошел коронарографию.

О причине не сообщается, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит.

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