Пришел один и пешком: в Италии срочно госпитализировали министра обороны

Пришел один и пешком: в Италии срочно госпитализировали министра обороны1
- 13.02.2024, 12:36
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В чем причина?
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу.
Об этом сообщает ANSA.
По словам представителей министерства обороны Италии, после постоянных болей со вчерашнего утра Крозетто явился (один и пешком) в приемный покой больницы Сан-Карло-ди-Нанси с сильными болями в груди.
Он был немедленно обследован, а затем прошел коронарографию.
О причине не сообщается, но источники в больнице говорят, что это может быть перикардит.