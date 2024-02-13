«Украинцы воюют обалденно!»: сразу 12 россиян сдались в плен ВСУ 13.02.2024, 12:58

4,028

Оккупанты были поражены боевыми навыками украинских военных.

Военнослужащие ВСУ успешно отбили штурм противника на Запорожском направлении, умудрившись при этом захватить более 10 оккупантов.

Соответствующим видео с забавным комментарием одного из россиян поделились бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

‼️Twelve russians have been captured just outside Robotyne, Zaporizhzhia area...



How is morale doing?



video of the capture pic.twitter.com/Qg2GgTq8gg — PS01 (@PStyle0ne1) February 12, 2024

На нем видно, что, выдвинувшись к позициям Сил обороны в районе Работино, подразделение захватчиков было полностью разгромлено, понеся потери как в технике, так и в живой силе.

Осознав свой провал, выжившие захватчики начали потихоньку сдаваться, пораженные боевыми навыками украинских защитников.

«Обалденно!», — оценил работу украинских военных один из пленных.

Как сообщается, всего в руки бойцов ВСУ попали 12 россиян из 71-го мотострелкового полка ВС РФ.