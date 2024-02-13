закрыть
13 февраля 2024, вторник, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Украинцы воюют обалденно!»: сразу 12 россиян сдались в плен ВСУ

  • 13.02.2024, 12:58
  • 4,028
«Украинцы воюют обалденно!»: сразу 12 россиян сдались в плен ВСУ

Оккупанты были поражены боевыми навыками украинских военных.

Военнослужащие ВСУ успешно отбили штурм противника на Запорожском направлении, умудрившись при этом захватить более 10 оккупантов.

Соответствующим видео с забавным комментарием одного из россиян поделились бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На нем видно, что, выдвинувшись к позициям Сил обороны в районе Работино, подразделение захватчиков было полностью разгромлено, понеся потери как в технике, так и в живой силе.

Осознав свой провал, выжившие захватчики начали потихоньку сдаваться, пораженные боевыми навыками украинских защитников.

«Обалденно!», — оценил работу украинских военных один из пленных.

Как сообщается, всего в руки бойцов ВСУ попали 12 россиян из 71-го мотострелкового полка ВС РФ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив
Толпы уже во дворце
Толпы уже во дворце Александр Невзоров