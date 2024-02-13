«Украинцы воюют обалденно!»: сразу 12 россиян сдались в плен ВСУ
- 13.02.2024, 12:58
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Оккупанты были поражены боевыми навыками украинских военных.
Военнослужащие ВСУ успешно отбили штурм противника на Запорожском направлении, умудрившись при этом захватить более 10 оккупантов.
Соответствующим видео с забавным комментарием одного из россиян поделились бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
‼️Twelve russians have been captured just outside Robotyne, Zaporizhzhia area...— PS01 (@PStyle0ne1) February 12, 2024
How is morale doing?
video of the capture pic.twitter.com/Qg2GgTq8gg
На нем видно, что, выдвинувшись к позициям Сил обороны в районе Работино, подразделение захватчиков было полностью разгромлено, понеся потери как в технике, так и в живой силе.
Осознав свой провал, выжившие захватчики начали потихоньку сдаваться, пораженные боевыми навыками украинских защитников.
«Обалденно!», — оценил работу украинских военных один из пленных.
Как сообщается, всего в руки бойцов ВСУ попали 12 россиян из 71-го мотострелкового полка ВС РФ.