Пинчанин пришел к экс-возлюбленной мириться, но увидел бывшую с соперником

Пинчанин пришел к экс-возлюбленной мириться, но увидел бывшую с соперником5
- 13.02.2024, 13:14
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Что было дальше?
В милицию Пинска поступило сообщение от жителей многоквартирного дома - люди пожаловались на соседей.
Выяснилось, что 24-летний парень пришел к экс-возлюбленной мириться, но девушка уже нашла ему замену.
Увидев кавалера, молодой человек вышел из себя, и, выходя из подъезда, ударил кулаком по стеклу двери, сообщает «Медиа-Полесье».
Соседи не оставили такое поведение без внимания.
В отношении пинчанина возбудили уголовное дело за хулиганство.