Пинчанин пришел к экс-возлюбленной мириться, но увидел бывшую с соперником 5 13.02.2024, 13:14

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Что было дальше?

В милицию Пинска поступило сообщение от жителей многоквартирного дома - люди пожаловались на соседей.

Выяснилось, что 24-летний парень пришел к экс-возлюбленной мириться, но девушка уже нашла ему замену.

Увидев кавалера, молодой человек вышел из себя, и, выходя из подъезда, ударил кулаком по стеклу двери, сообщает «Медиа-Полесье».

Соседи не оставили такое поведение без внимания.

В отношении пинчанина возбудили уголовное дело за хулиганство.