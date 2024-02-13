Как подтвердить белорусский диплом в Польше 1 13.02.2024, 17:56

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Понятная инструкция по нострификации.

Нострификация диплома в Польше — это процедура признания диплома эквивалентом соответствующему польскому диплому. Нострификации подлежит любой иностранный диплом, который не может быть признан автоматически на основании соответствующего международного договора, пишет MOST.

Проще говоря, нострификация — это возможность подтвердить свой диплом и трудоустроиться в Польше по полученной за границей профессии так, как это сделали бы люди, получившие образование в Польше.

Кто проводит нострификацию дипломов в Польше

Нострификацией в Польше занимается Департамент международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования (Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwа Nauki i Szkolnictwa Wyższego) и специально созданные научные советы при польских вузах.

Проводить нострификацию имеют право только аккредитованные вузы с соответствующей научной категорией: А+ (высочайший уровень и качество), А (очень хороший уровень), В+ (хороший уровень). Вузы, имеющие научную категорию В или С, не могут проводить нострификацию.

Различные факультеты (научные направления) одного и того же университета могут иметь разные категории. Например, в Белостокском университете направление права имеет степень А+, физика и история — А, информатика, математика, химия, педагогика и другие — В+. Соответственно, в этом университете можно пройти процедуру нострификации по этим дисциплинам.

Список вузов с научными категориями на польском языке можно найти тут (по первой ссылке).

Поэтапный план нострификации диплома

Первое, что необходимо сделать, — выбрать польский ВУЗ, соответствующий специфике иностранного диплома.

Второй этап — подготовка документов и подача их ректору выбранного университета.

Среди необходимых документов:

- заявление на нострификацию, а также заявление о том, что диплом не является предметом нострификации в другом польском университете;

- диплом, нострификацию которого нужно осуществить (оригинал и копия);

- приложение к диплому (оригинал и копия);

- школьный аттестат (копия);

- заявление о месте и дате рождения.

Диплом, приложение и аттестат должны иметь присяжный перевод.

В некоторых случаях научный совет может запросить квалификационную (дипломную) работу, на основе которой был выдан диплом. Её тоже нужно будет перевести на польский язык.

Третий этап — оплата за проведение процедуры. Она производится только после принятия документов заявителя.

По закону оплата не может составлять менее 50% от вознаграждения академического профессора, 73% — от вознаграждения доцента и 83% — от вознаграждения профессора. Размер пошлины каждый университет определяет самостоятельно. Ориентироваться стоит на сумму от 3-4 тыс. злотых. Например, в Варшавском университете эта сумма равна 3.605 злотых.

Если это проблема, можно обратиться к ректору университета или в департамент с заявлением о тяжёлом финансовом положении. На просторах интернета MOST удалось найти пример, когда белoруску освободили от оплаты нострификации — в заявлении она ссылалась на жизненные трудности и вынужденную эмиграцию.

Четвёртый этап — собеседование.

Как работает научный совет

В ходе нострификации научный совет сравнивает программы и продолжительность обучения с польскими стандартами высшего образования, а также оценивает полученные результаты. При обнаружении различий научный совет может пригласить заявителя на собеседование, направить на сдачу экзаменов, дополнительные занятия или на стажировку.

В некоторых случаях собеседование может быть отменено. Это зависит от университета, уровня знаний заявителя, его научных работ и многого другого.

Датой начала рассмотрения дела считается день подачи заявления в университет или в Департамент международного сотрудничества. Если в документах есть недочёты, у вас будет 14 дней, чтобы их устранить.

У научного совета есть три месяца на вынесение решения. В этот срок не включается время на сдачу экзаменов или (при необходимости) прохождение практики.

Если совет вынес положительное решение, соискателю выдаётся сертификат, который в дальнейшем необходимо прикладывать к диплому.

Что делать при отрицательном решении

Если в нострификации диплома отказано, можно подать апелляцию на имя ректора университета, которая будет рассмотрена в порядке административного производства. Сроки подачи апелляции законом не ограничены.

В апелляции стоит указать недостатки нострификации. Это увеличит вероятность того, что процедура будет проведена повторно.