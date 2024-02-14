закрыть
14 февраля 2024, среда, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Старый трюк

  • Виталий Портников, «Крым.Реалии»
  • 14.02.2024, 14:06
  • 3,328
Старый трюк
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

Что пытается сделать Путин?

В интервью американскому комментатору Такеру Карлсону российский президент заявил, что Запад должен сам позаботиться о «сохранении лица» — попросту говоря, о признании российского статуса оккупированных украинских территорий. «Признание территориальных реалий», как известно, — любимая политическая тема Путина.

Он, как и другие российские руководители, упоминает об этом признании как о важнейшем условии окончания войны при каждом удобном и неудобном случае. И, разумеется, в интервью Карлсону эта тема тоже прозвучала.

Может показаться странным, что Владимир Путин так нуждается в международном признании аннексии и раздражается всякий раз, когда убеждается, что никто в мире не спешит соглашаться с «российским Крымом». Но это, уверен, вовсе не блажь, а продуманная политическая тактика российского президента.

Думаю, Путин прекрасно понимает, что если «ради окончания войны» он заставит Украину и Запад признать легитимность аннексии, то на практике это будет означать слом всего международного порядка. Право силы окончательно возобладает над международным правом.

Ну, а сама Украина? Понимают ли в Украине, что в случае, если даже другие страны согласятся с аннексией украинских территорий, то в результате это приведет к серьезной общественной фрустрации, к усилению влияния в обществе пророссийских и популистских сил, которые будут убеждать соотечественников что теперь, когда даже цивилизованный мир признал правоту Путина, Украина должна договориться с Россией и избежать новой войны. Такая Украина, уверен, станет государством — сателлитом России, двери в будущее будут для нее надежно заблокированы. Именно этого, думаю, Путин и добивается.

Собственно, ничего нового в этой политике нет. Путин никогда ничего не выдумывает, он, похоже, лишь переносит средневековые практики российской политики в современность. Само Крымское ханство было аннексировано Российской империей по той же программе: опустошение, контроль над частью территории, превращение в фактический протекторат и ликвидация поддержки Османской империи под маской провозглашения суверенитета, затем оккупация и аннексия.

Да, но знаете, чего еще упрямо добивалась Россия? Признания. Признания Османской империей российского права на оккупированный Крым, что и было подтверждено в Ясском мирном договоре, заключенном по итогам многолетней русско-турецкой войны. Добиться от османов признания Крыма — это было важнейшее поручение, которое Екатерина ІІ дала своему фавориту Григорию Потемкину.

Похоже, сейчас Путин просто пытается повторить этот старый трюк российской императрицы, но только уже с Украиной. Опустошение, контроль над частью территории, «нейтралитет» — то есть исключение поддержки Запада, затем оккупация и аннексия.

Поэтому, когда Путин говорит о переговорах и мире, думаю, не нужно смотреть в его бесцветные глаза. Нужно посмотреть в учебник истории.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив