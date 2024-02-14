В Литве предложили лишать ВНЖ белорусов, которые чаще раза в месяц ездят на родину 8 14.02.2024, 14:09

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И запретить голосовать на муниципальных выборах.

Глава комитета Сейма Литвы по нацбезопасности Лауринас Кащюнас предложил лишать видов на жительство россиян и белорусов, которые регулярно возвращаются в страны своего гражданства, сообщает LRT.

Кащюнас считает, что лишать видов на жительство нужно тех, кто ездит в Россию и Беларусь более одного раза в месяц в течение года.

Помимо этого, Кащюнас собирается зарегистрировать предложение о запрете баллотироваться и голосовать на муниципальных выборах гражданам России и Беларуси с постоянным видом на жительство в Литве.

Напомним, Сейм Литвы 12 февраля в первом чтении одобрил предложение продлить ограничения против граждан России и Беларуси на год — до 2 мая 2025 года.