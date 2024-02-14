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Белоруска стала финалисткой испанской «Фабрики звезд»

  • 14.02.2024, 23:46
  • 1,270
Белоруска стала финалисткой испанской «Фабрики звезд»
Руслана Панчишина

Победитель получит приз в размере 100 тысяч евро.

Белоруска Руслана Панчишина вышла в финал 12-го сезона реалити-шоу Operacion Triunfo — испанской версии проекта, известного в странах СНГ как «Фабрика звезд», сообщает «Беларусь и мир».

Отмечается, что всего в финал пробились шесть участников. На предпоследнем этапе конкурса, который прошел 12 февраля, жюри номинировало белоруску на вылет, но Руслану спасли зрители своим голосованием. Девушка тогда исполнила песню Let Me Out.

В финале Operacion Triunfo, который пройдет 19 февраля, 18-летняя белоруска споет известную композицию Zombie и еще один мировой хит — I Love Rock 'n' Roll. В этот же день станет известен победитель. Он получит главный приз в размере 100 тысяч евро на запись своих песен. Кроме того, весной и летом все участники шоу будут участвовать в 12 концертах в разных городах Испании.

Напомним, что нынешний сезон стартовал 20 ноября 2023 года и завершится в конце февраля 2024 года. На прослушивания проекта пришли более 13 тысяч человек со всей страны. Из них отобрали 18 участников.

Добавим, что это не первый опыт участия в испанском музыкальном конкурсе для белоруски. В октябре 2019-го она покорила жюри на этапе «слепого прослушивания», заставив судей развернуться в первые же секунды.

Руслана Панчишина росла в Беларуси, но уже давно переехала с семьей в Испанию, на Тенерифе, хотя сейчас живет и учится в Мадриде. Поет с детства, выступает в группах, увлекается бас-гитарой, ей нравятся рок, соул, R&B.

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