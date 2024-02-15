«Снимайте свои костюмы с перьями»: российские солдаты остро отреагировали на приезд Киркорова 5 15.02.2024, 18:00

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В жесткой форме попросили больше не ездить.

Визит прокремлевского эстрадного певца Филиппа Киркорова во временно оккупированную Горловку Донецкой области пришелся по душе не всем россиянам. Оккупанты, перед которыми артист пел, обозвали его шоу «петушиным» и попросили больше не ездить с концертами к ним, пишет obozrevatel.com.

Даже зазомбированные пропагандой жители РФ поняли, что Киркоров поехал на Донбасс не по собственной инициативе, а ради «замаливания грехов» за «голую вечеринку», поэтому его выступление показалось им унизительным. Пропагандисты обнародовали несколько реакций на выходки певца.

Российские военные, которые пока могут стоять на ногах и потому не стали зрителями Киркорова в госпитале, обратились к звезде с передовой.

«Хотелось бы обратиться к так называемым звездам – Киркорову и всей остальной компании, которые последними событиями просто подорвали свой авторитет и за счет нас пытаются теперь замолить свои грехи. Будем коротки – нам ваши петушиные концерты здесь не нужны. Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые уже готовы для вас, и получите оружие», – выдали террористы.