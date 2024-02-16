Гарри Каспаров: Навальный разоблачил Путина и его мафию 3 16.02.2024, 16:22

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Гарри Каспаров

Именно за это кремлевский режим ему отомстил.

Известный российский оппозиционер Гарри Каспаров прокомментировал смерть главного оппонента Путина Алексея Навального:

— Путин пытался быстро и тайно убить Навального с помощью яда, но потерпел неудачу. Путин медленно и публично убивал его в тюрьме. Он был убит за то, что разоблачил Путина и его мафию как мошенников и воров, которыми они являются. Мои мысли с женой и детьми этого храброго человека.

Путин — убийца Навального, не сомневайтесь, но вины достаточно, чтобы разделить ее. Во-первых, россияне, которые не смогли сравниться с Алексеем в мужестве, положить конец путинской диктатуре и войне. Некоторые из нас пытались, и он шел с нами на марши, нас было такое количество, которое сейчас кажется фантастикой. Но этого было недостаточно.

Моя ярость и вечное презрение — к западным политикам, которые отнеслись к отравлению и заключению Навального в тюрьму как к еще одному пункту переговоров с Путиным, как они отнеслись к убийству еще одного моего друга — Бориса Немцова. Громкие разговоры, никаких действий, еще больше крови на их руках.

Putin tried and failed to murder Navalny quickly and secretly with poison, and now he has murdered him slowly and publicly in prison. He was killed for exposing Putin and his mafia as the crooks and thieves they are. My thoughts are with the brave man's wife and children. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 16, 2024