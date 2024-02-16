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Гарри Каспаров: Навальный разоблачил Путина и его мафию

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  • 16.02.2024, 16:22
  • 3,710
Гарри Каспаров: Навальный разоблачил Путина и его мафию
Гарри Каспаров

Именно за это кремлевский режим ему отомстил.

Известный российский оппозиционер Гарри Каспаров прокомментировал смерть главного оппонента Путина Алексея Навального:

— Путин пытался быстро и тайно убить Навального с помощью яда, но потерпел неудачу. Путин медленно и публично убивал его в тюрьме. Он был убит за то, что разоблачил Путина и его мафию как мошенников и воров, которыми они являются. Мои мысли с женой и детьми этого храброго человека.

Путин — убийца Навального, не сомневайтесь, но вины достаточно, чтобы разделить ее. Во-первых, россияне, которые не смогли сравниться с Алексеем в мужестве, положить конец путинской диктатуре и войне. Некоторые из нас пытались, и он шел с нами на марши, нас было такое количество, которое сейчас кажется фантастикой. Но этого было недостаточно.

Моя ярость и вечное презрение — к западным политикам, которые отнеслись к отравлению и заключению Навального в тюрьму как к еще одному пункту переговоров с Путиным, как они отнеслись к убийству еще одного моего друга — Бориса Немцова. Громкие разговоры, никаких действий, еще больше крови на их руках.

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