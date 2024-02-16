Врач Навального о версии российской пропаганды: Тромбоэмболию может показать только вскрытие 4 16.02.2024, 16:58

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Александр Полупан

Никаких иных методов нет.

Реаниматолог Александр Полупан, который входил в консилиум и лечил российского оппозиционера Алексея Навального в Омске после отравления, сомневается в версии пропаганды о причинах смерти политика. Он уверен, что объяснять смерть оторвавшимся тромбом спустя несколько часов после смерти нельзя, потому что показать это может только вскрытие.

«У меня нет эксклюзивной информации по здоровью [Навального] — не то, что у меня, ее и у команды нет. Я общался с родственниками Алексея только в те моменты, когда у него были явные ухудшения по здоровью — и по той информации, которая у меня есть, каких-то принципиальных и критических ухудшений в этой области не было», – сказал он в комментарии изданию «Медуза».

Он объяснил, почему сомневается в версии пропагандистов.

«Понятно, что [в целом] здоровье у него было плохое — как и у любого человека, который будет помещен в такие условия. Но мне почему-то кажется, что это маловероятная причина естественной смерти. Во-первых, они [пропагандисты] сразу стали писать про оторвавшийся тромб — а об этом невозможно сказать без вскрытия. Они могли бы сказать «внезапная остановка сердца», но тромбоэмболию может показать только вскрытие. Никаких иных методов нет», – считает врач.

Более того, Полупан обращает внимание, что никаких объективных рисков тромбоэмболии у Навального не было.

«У Алексея не было никаких объективных рисков тромбоэмболии — заболеваний вен нижних конечностей, тромбофилии, тромбоза и так далее. Чаще всего тромбы попадают в легочные артерии из вен нижних конечностей и малого таза. Соответственно, факторы риска — это проблемы с ногами, например, длительная иммобилизация после переломов, либо онкологические процессы в органах малого таза. Ничего этого у Алексея не было. Фактором риска может быть и мерцательная аритмия, но этого не было тоже», – делает вывод реаниматолог.

Он напоминает, что у Навального отмечались проблемы со спиной, но это не могло стать причиной смерти.

«Какое-то время назад у него были проблемы со спиной, но они абсолютно не угрожающие для жизни, только вызывают дискомфорт. Еще когда-то, давным-давно, была пневмония, но в последнее время, повторюсь, острых вещей не было. Была нейропатия после отравления «Новичком», но она типична при подобном отравлении», – говорит доктор.

Александр Полупан считает, что честное вскрытие должно показать оторвавшийся тромб.

«Можно ли замаскировать убийство под тромбоэмболию? Если провести честное вскрытие, то тромб должно быть видно. Не может быть диагноза «тромбоэмболия» без найденного оторвавшегося тромба. Но они могут сделать все что угодно — сфальсифицировать протокол вскрытия. И никто ничего не сможет проверить», – объясняет эксперт.