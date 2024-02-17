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Шипение испуганной пены

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 17.02.2024, 11:10
  • 4,456
Шипение испуганной пены

Достаточно посмотреть на остекленевшие лица Симоньян, Захаровой и Пескова.

Пробежав глазами комментарии официальных, полуофициальных и пропагандистских лиц в связи со смертью Алексея Навального, скажем одно – все они подтвердили, кто они такие. Их слова – шипение испуганной пены.

Они могли бы сказать примерно так: «Мы признаем мужество Навального. Он был нашим противником. Нам не стоило с ним так поступать. Мы должны сделать выводы в отношении других наших противников, посаженных нами, в тюрьму, освободить их».

Но разве это для них? После трагического ухода из жизни Навального, они еще больше затряслись и полезли с комментариями. Цель одна – показать верность Путину. Чтобы он не подумал, что они неверны, колеблются, дают слабину. Нет им дела до Навального, до того, что сами совершили – лишь бы ещё раз выслужиться.

Но вот представьте, как вели бы себя в таких же, как у Навального, тюремных условиях Захарова, Симоньян, Володин, Песков? Спросить бы их об этом. И посмотреть на остекленевшие лица. «Но ведь с нами это не может случиться! Это невозможно!». Если у власти будут люди, конечно. Но сегодня правят нелюди.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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