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«Лукашенко не может ни спать, ни жить»

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  • 17.02.2024, 16:45
  • 8,100
«Лукашенко не может ни спать, ни жить»
фото: LIFE

Диктатором овладел страх.

В редакцию сайта Charter97.org написала преподаватель минского вуза Елена:

- В нашем университете неспокойно, будут снова «ператрахіваць», увольнять и садить. Но и так работать некому! С 2020-го года десятки квалифицированных специалистов были уволены, арестованы и выдворены из страны.

Весь коллектив нашего отдела напрягся, провел небольшую встречу с коллегами, с которыми съели не один пуд соли, и обсудили, как защититься от хапуна. Проверили телефоны, почистили мессенджеры, еще раз просмотрели «экстремистский список», чтобы убедиться, что все независимые источники информации хорошо спрятаны. Раньше мы собирались, чтобы обсудить методы, подходы и инструменты преподавания. Теперь залезли под землю, чтобы выжить.

В университете создается еще одна комиссия, которая проверяет людей на «верность вождю», идеологи ходят, как призраки, в стенах университета со своими абсурдными мероприятиями и речами.

Диктатором овладел страх, который не дает ему ни спать, ни жить. Он никак не может успокоиться, боится людей, которые не согласны с репрессиями, диктатурой и коррупцией.

А кто будет работать? Да, среди нас есть искренние люди, которые не поддерживают и никогда не поддерживали ни режим, ни идеологию, ни диктатора. И я думаю, что наши шансы продолжить работу гораздо выше, чем у престарелого диктатора.

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