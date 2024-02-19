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Правильный завтрак: диетолог раскрыла секреты здорового начала дня

  • 19.02.2024, 5:01
Правильный завтрак: диетолог раскрыла секреты здорового начала дня

Важно вместе с первым приемом пищи получить не только пользу и заряд бодрости, но и хорошее настроение.

Социальные сети и интернет пестрят заголовками о том, что вкусный и полезный завтрак — залог успешного дня и хорошего самочувствия. Что нужно съесть на завтрак, чтобы быть здоровым и зарядиться энергией? И так ли важен завтрак, как его позиционируют, или этот приём пищи и вовсе можно пропустить? Об этом рассказала эндокринолог, диетолог и консультант по расстройствам пищевого поведения Ирина Авчинникова.

Время завтрака: как понять, когда уже пора?

Завтрак считается одним из главных приёмов пищи, потому что именно с него начинается наш день. Но как быть, если время завтрака уже наступило, а есть ещё не хочется?

На самом деле, секрет прост: есть нужно, опираясь на чувство голода. Это относится и к завтраку, и к любому другому приёму пищи.

Другой вопрос в том, что многие люди не настолько хорошо чувствуют своё тело, поэтому зачастую с утра в принципе не испытывают чувство голода или не могут его распознать. Из-за этого они пытаются приучить себя завтракать плотно, чтобы дать себе заряд бодрости. А очень может быть, что этому человеку по ряду причин завтрак и вовсе не нужен.

Завтрак: как распознать чувство голода?

Чтобы понять, нужно ли завтракать и когда лучше это делать, нужно научиться распознавать истинный голод и аппетит.

Истинный голод — это когда мы испытываем неприятные ощущения в животе и понимаем, что мы хотим есть. В таких случаях часто говорят, что «желудок прилип к позвоночнику», или мы «готовы съесть слона». В этот момент нам не так принципиально, что именно есть. Мы готовы есть любое съедобное блюдо, что попадается нам на глаза. А аппетит – это история, когда мы хотим что-то конкретное.

Поэтому, если вы просыпаетесь утром и испытываете чувство голода, значит, самое время приготовить себе завтрак!

Совет эксперта

Качественный сбалансированный завтрак — это заряд бодрости, энергии и источник питательных веществ для вашего организма. Но повторюсь, если вы с утра не голодны, возможно, имеет смысл выпить чашечку кофе или чая, а время завтрака просто перенести на более позднее время, когда вы хорошенько проголодаетесь.

Кстати

А вы уверены, что не испытываете чувство голода, потому что это ваша физиологическая особенность? Может быть, имеет смысл рассмотреть в целом ваш дневной рацион. Например, если вы переедаете вечером, то вполне понятно, почему утром вам не хочется есть. Поэтому поздний ужин — совсем не друг раннему завтраку. Если же вы рано ложитесь, а последний приём пищи бывает за 2-3 часа до сна, то, просыпаясь, ваш организм вполне должен проголодаться.

Полезный завтрак: что нужно есть?

Завтрак должен быть, прежде всего, вкусным, чтобы вместе с первым приёмом пищи вы получали не только пользу и заряд бодрости, но и хорошее настроение.

Что приготовить на завтрак? Это довольно сложный вопрос. На самом деле, здесь не существует каких-то суперсекретов. Всё очень индивидуально, поэтому меню завтраков каждый составляет, исходя из своих вкусовых предпочтений.

Это может быть и гранола с йогуртом, и творог со свежими фруктами, и каша на молоке или на воде, или в альтернативном молоке с теми же фруктами, или, например, овсянка с сыром. (Попробуйте, очень вкусное сочетание!)

Отличный вариант для завтрака — это яйца: омлет, скрэмбл, пашот, варёные или всмятку — из множества способов приготовления яиц вы обязательно найдёте тот, который с которым ваш завтрак будет особенным.

А, может быть, в вашем случае это будет вообще гречка с тушенкой. Чем не полезный завтрак?

Самое главное — подобрать оптимальное соотношение питательных веществ. Потому что первый приём пищи даст вам импульс для нового дня.

Помните, что однообразие убивает вдохновение, поэтому готовьте себе разнообразные завтраки, не останавливайтесь на чем-то одном. Экспериментируйте с различными вкусами для того, чтобы ваша жизнь играла яркими красками, ведь отношения с едой — самые долгие в нашей жизни.

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