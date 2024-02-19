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«Сырский стал могильщиком Пригожина»

  • 19.02.2024, 8:23
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«Сырский стал могильщиком Пригожина»

Как Бахмут похоронил надежды главы ЧВК «Вагнер».

Российский пропагандист Александр Морозов считает, что именно новый главком ВСУ Александр Сырский, командовавший обороной Бахмута, стал «могильщиком» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина:

— Между Пригожиным, начинающим поздней осенью 2022-го «Бахмутскую мясорубку» в роли спасителя ВС РФ от продолжения «перегруппировок и трудных решений», начинающего штурм неокруженного укрепленного города в заявленной надежде «сковать и перемолоть силы ВСУ», и Пригожиным в июне 2023-го года рассказывающим, что «война была нужна только олигархам», обвиняющем Шойгу в геноциде русского народа и ведущим на Москву своих наемников, которым приказали разойтись до 1 июля, – как раз организованная оборона Бахмута. Организованная именно Сырским, если вы ему приписываете «поражение в Бахмуте».

Украинцы, отступая от рубежа к рубежу, спокойно использовали весь оборонительный потенциал агломерации. Их не окружили, не разгромили на уровне пленения или уничтожения хотя бы управлений бригад. У них отбили руины города, понеся при этом большие потери в опытных бойцах. При этом для того, чтобы опытным бойцам, воюющим с неукраденными у них связью и БПЛА, хватило снарядов на хоть сколько-нибудь успешное наступление, бойцы неопытные, те самые мобилизованные, всю зиму и весну бегали в «мясные штурмы» на всех направлениях кроме, пожалуй, Запорожского. Кто забыл, напомню апофеоз, пик этого идиотизма – 21 мая 2023 года 25 мобилизованных с тремя офицерами из «Шторма» 110-й бригады сдаются в плен укропам. Люди оказались просто беспомощны на поле боя против организованного противника. Просто были выгнаны на забой и сдались по причине своей полной беспомощности.

Так что если Сырский руководил обороной Бахмута, то поздравляю вас, граждане пропагандоны, главкомом ВСУ стал могильщиком Пригожина.

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