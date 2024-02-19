«Сырский стал могильщиком Пригожина» 19.02.2024, 8:23

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Как Бахмут похоронил надежды главы ЧВК «Вагнер».

Российский пропагандист Александр Морозов считает, что именно новый главком ВСУ Александр Сырский, командовавший обороной Бахмута, стал «могильщиком» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина:

— Между Пригожиным, начинающим поздней осенью 2022-го «Бахмутскую мясорубку» в роли спасителя ВС РФ от продолжения «перегруппировок и трудных решений», начинающего штурм неокруженного укрепленного города в заявленной надежде «сковать и перемолоть силы ВСУ», и Пригожиным в июне 2023-го года рассказывающим, что «война была нужна только олигархам», обвиняющем Шойгу в геноциде русского народа и ведущим на Москву своих наемников, которым приказали разойтись до 1 июля, – как раз организованная оборона Бахмута. Организованная именно Сырским, если вы ему приписываете «поражение в Бахмуте».

Украинцы, отступая от рубежа к рубежу, спокойно использовали весь оборонительный потенциал агломерации. Их не окружили, не разгромили на уровне пленения или уничтожения хотя бы управлений бригад. У них отбили руины города, понеся при этом большие потери в опытных бойцах. При этом для того, чтобы опытным бойцам, воюющим с неукраденными у них связью и БПЛА, хватило снарядов на хоть сколько-нибудь успешное наступление, бойцы неопытные, те самые мобилизованные, всю зиму и весну бегали в «мясные штурмы» на всех направлениях кроме, пожалуй, Запорожского. Кто забыл, напомню апофеоз, пик этого идиотизма – 21 мая 2023 года 25 мобилизованных с тремя офицерами из «Шторма» 110-й бригады сдаются в плен укропам. Люди оказались просто беспомощны на поле боя против организованного противника. Просто были выгнаны на забой и сдались по причине своей полной беспомощности.

Так что если Сырский руководил обороной Бахмута, то поздравляю вас, граждане пропагандоны, главкомом ВСУ стал могильщиком Пригожина.