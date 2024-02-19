Работник МТЗ: Передайте начальству, что промышленная революция уже произошла 7 19.02.2024, 14:39

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Белорусские тракторы производят кустарным методом.

Работник Минского тракторного завода рассказал редакции сайта Charter97.org о проблемах на предприятии. Оказывается, на заводе работают без чертежей, а оборудование дышит на ладан:

— Никак не перестаю удивляться той дезорганизации труда, которая существует уже много лет на производстве. Я не перестаю удивляться отсутствию техпроцессов, чертежей, отсутствию обучения работников. Нет и нормальных условий труда: оборудование добито, ремонт не производится, перерасход материалов при браке в 80% — это норма, вентиляция не работает, а план — давай! Выдаем в основном бракованную продукцию. А ведь как сделать нормальную, когда деталь должна, к примеру, состоять в отливке из чугуна и цветных металлов, а состоит в основном, из чугуна. Цветные металлы ведь можно продать на сторону, правда?

Руководство у нас не тупое, оно но воровато-дезорганизованное. А ведь есть еще и технологи. Говорил на прошлой неделе с одним. Спрашиваю: «А почему у меня нет документации по работе, чертежей там, почему я работаю еще и за технолога, сам додумываю, как мне работать». Так он отвечает, что если мы, рабочие, будем работать только как рабочие, то и получать будем как рабочие! Сейчас у работяг две зарплаты: одну мы зарабатываем как рабочие, а вторую — как технологи! Так что ли?

Я технологов тоже понимаю, у них зарплата меньше, чем у слесарей, поэтому молодые отрабатывают после вуза пару лет и сваливают, а старые ходят, ничего не делают. Еще очень популярны у технологов компьютерные игры в рабочее время по заводской сети! Там такие баталии происходят, где там работать! Поэтому руководство цеха и не скрывает, что им пофиг. Они даже это открыто декларируют. Вот повесили такой плакат на участке обрубки: «Успех любого дела зависит от людей, которые берутся за него. А вовсе не от правильных расчетов». Конечно, какие там правильные расчеты, нет даже неправильных расчетов. Ведь чертежей нет.

Или вот еще один перл от цехового (заводского?) начальства, тоже плакат висит:

«В современном мире выигрывает не столько тот, кто создает новые знания и технологии, сколько тот, кто их умеет применить».

Ай да молодцы! Ай да крепкие хозяйственники! У меня нет высших образований, но, читая «Википедию», я вижу, что кустарное производство (когда все стало зависеть от технарей и руководителей, а не от рабочих) стало исчезать с середины 18 века: «Промышленный переворот происходил в разных странах не одновременно, но в целом считается, что период, когда происходили эти изменения, начинается от второй половины XVIII века».

Наверное, главари завода (руководителями не могу их назвать) не слышали о промышленной революции. Сообщите, пожалуйста, им, что она уже произошла. Я знаю, что они читают вас.

У меня большие сомнения, что на МТЗ существует даже кустарное производство, скорее ремесленное, которое было до него. Ведь даже для кустарного производства характерно наличие каких-никаких чертежей!

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