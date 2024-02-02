Ученые назвали породы собак, которые живут значительно дольше других 2.02.2024, 11:59

Секрет в их носах.

Люди и собаки живут бок о бок около 10 000 лет и теперь исследователи считают, что обнаружили породы собак, которые живут значительно дольше других. Любопытно, что исследователи также нашли связь между долгожительством и носами, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

В новом исследовании ученые использовали данные более чем полумиллиона собак из Великобритании. Команда отмечает, что изначально их работа была направлена на то, чтобы помочь людям выбрать ту породу собак, которая имела бы максимально здоровую и долгую жизнь.

По словам ведущего автора исследования Кирстен Макмиллан, это первое исследование, в котором изучается, как продолжительность жизни собаки варьируется в зависимости от широко спектра факторов, в том числе:

- породы;

- размера;

- формы лица;

- пола.

Результаты исследования показывают, что у самца среднего размера с плоской мордой, такого как английский бульдог, почти в три раза больше шансов прожить короткую жизнь, чем у самки небольшого размера с длинной мордой, например, миниатюрной таксы или итальянской борзой.

Ученые изучили около 150 пород и помесей и обнаружили, что средняя продолжительность жизни у собак в Великобритании составляет 12,5 лет. В то же время средняя продолжительность жизни французских бульдогов составляет всего 9,8 лет.

Предыдущие исследования уже показали, что короткие носы плоскомордых собак позволяют им больше напоминать человеческих младенцев, что делает их особенно милыми в глазах людей. Однако брахицефальные собаки также подвержены невероятным проблемам с дыханием, что существенно влияет на продолжительность их жизни.

Ученые также обнаружили, что собаками с наибольшей продолжительностью жизни являются ланкаширские хилеры — 15,4 года, тибетские спаниели — 15,2 года и миниатюрные таксы — 14 лет. За ними следуют лабрадоры — 13,1 года. Также ученые обнаружили, что самки в целом живут немного дольше самцов, их средняя продолжительность жизни составляет 12,7 лет, тогда как у самцов — 12,4. Кроме того ученые обнаружили, что чистые породы на самом деле живут немного дольше, чем помеси.