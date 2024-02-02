В Беларуси с помощью камер стали ловить «бесправников» 2 2.02.2024, 12:32

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Один из них попал в объектив камеры на заправке.

ГАИ Минской области отчиталась о задержании водителя-бесправника и рассказала, что выявить нарушителя им помогла «республиканская система мониторинга общественной безопасности (РС МОБ)». Иными словами камеры наружного наблюдения.

Мужчина попал в объектив камеры на заправке возле поселка Свислочь Пуховичского района. Ранее на него уже составляли протокол за управление автомобилем без прав. В этот раз его проследили по камерам и зафиксировали «факты неоднократного управления автомобилем BMW 520». Был составлен новый протокол — в этот раз за повторную езду без прав в течение года.

Еще на одного нарушителя собрали доказательную базу при помощи камер наружного наблюдения в Молодеченском районе. В ГАИ говорят, что жители Радошкович пожаловались на местного жителя, который ранее уже был лишенного водительских прав за нетрезвую езду. Жалобщики сообщили, что мужчина взял у соседа автомобиль и свозил на заправку за выпивкой пассажиров. «

Факт правонарушения подтвердился камерами РС МОБ», — говорят в ГАИ. На мужчину составили протокол. Оштрафовали и владельца авто.