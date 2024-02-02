«От их идей запахло советским прошлым» 4 2.02.2024, 16:31

4,636

Белоруска вспомнила анекдот родом из СССР, который актуален и сейчас.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Евгений из Бобруйска:

- Попалось днями мне на глаза сообщение о том, что в БГУ появилась «партийная школа». Я заинтересовался, что это за учебное заведение возникло в университете. Оказалось, что это проект «Белой Руси», которой не так давно разрешили превратиться из общественной организации в партию. Учащиеся же этой школы, руководители минских организаций, якобы будут изучать роль партий в государственном строительстве на современном этапе.

От таких новостей запахло советским прошлым. Люди моего поколения 70-80-х годов еще помнят, что в СССР была высшая партийная школа (ВПШ). В этом учебном заведении всяких полуграмотных коммунистических начальников пытались довести до определенного уровня образования. Правда, о таком уровне среди населения ходили легенды и анекдоты.

Мой дядя Николай, ныне покойный, был большим шутником, знал много анекдотов. Я до сих пор помню один из них:

«В ВПШ экзамен по экономической географии. Провинциальный слушатель школы вытащил билет с вопросом об экономике Индии. Как на зло, он ничего не знает в этой теме, бормочет что-то бессвязное. Преподаватель пытается вытянуть его подсказками.

- А скажите, пожалуйста, что нам поставляет братская Индия?

- Э-э-э...

- Не волнуйтесь так сильно, пожалуйста. Что вы пьёте по утрам?

- Неужели Индия нам рассол поставляет?...»

Здесь следует отметить, что индийский чай тогда был доступен только начальству, а простые люди довольствовались дешёвым азербайджанским или грузинским чаем, который продавался в упаковках-кубиках.

И вообще, организаторам и ученикам этой новой «школы» нужно было хорошо изучать историю в школе средней. Тогда бы они знали, что все диктатуры рушатся, и всем помощникам тиранов рано или поздно придётся нести ответственность за свои действия.