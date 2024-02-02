Первый самолет производства Эфиопии, захваченный фашистами Италии в 1930-х, вернулся на родину 2.02.2024, 22:09

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Самолет хранился в Музее ВВС Италии с 1941 года.

Италия вернула Эфиопии первый в истории африканской страны созданный самолет – почти через 90 лет после того, как он был захвачен итальянскими фашистами в 1935 году, передает The EastAfrican.

«Сегодня мы празднуем официальную передачу «Цехая» итальянским правительством. Выражаю огромную благодарность премьер-министру Джорджии Мелони за ее поддержку в течение прошлого года в содействии его возвращению», – заявил 30 января премьер-министр Абий Ахмед в соцсети Х.

Передача самолета произошла во время визита Абия в Рим на Саммит лидеров африканских стран.

Публикация сопровождается фотографиями теперь уже блестящего красного двухместного самолета, который построили в 1935 году во время правления императора Хайле Селассие.

Today is a day of great pride for Ethiopians as we celebrate the official handover of “Tsehay” by the Italian Government. I extend my immense gratitude to Prime Minister @GiorgiaMeloni for her support over the past year in facilitating its return.



"Tsehay" is the first aircraft… pic.twitter.com/douDChQnl2 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) January 30, 2024

«Цехай» – первый самолет, построенный в Эфиопии в 1935 году совместными усилиями немецкого инженера и пилота императора герра Людвига Вебера и эфиопских граждан той эпохи», – сказал Абий.

Историки утверждают, что самолет доставили в Италию после того, как силы фашистского диктатора Бенито Муссолини оккупировали Эфиопию, затем Абиссинию в 1935 году, а в следующем году захватили столицу Аддис-Абебу.

Министерство обороны Италии заявило, что моноплан, первоначально серебристо-серого цвета, совершил свой первый полет в декабре 1935 года, назвав его «уникальным экземпляром».

В общей сложности он налетал 30 часов, «только для того, чтобы быть брошенным в Аддис-Абебе в мае 1936 года, до прибытия итальянцев, которые его реквизировали», – говорится в заявлении.

Самолет назван в честь принцессы Цехай, дочери императора Селассие. Его первый полет состоялся в декабре 1935 года, когда Вебер пролетел 50 километров от Аддис-Абебы примерно за семь минут.

«Цехай» представляет собой единственный сохранившийся артефакт авиации 1930-х годов», – отмечает государственная радиовещательная корпорация Эфиопии Fana.