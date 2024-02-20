И это все доказательства? Том Купер

20.02.2024, 8:23

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Что на самом деле произошло в Авдеевке.

Я пытаюсь определиться по поводу событий в Авдеевке за последние несколько дней.

И читаю обычную смесь «репортажей с передовой», ваших писем и личных сообщений. Одни выражают свою поддержку (большое спасибо!), другие — свое отвращение к моей персоне (мне так жаль, что вас, видимо, заставляют, под дулом пистолета, читать мой блог, это ужасно: одна мысль об этом заставляет меня содрогаться) Некоторые так полны любви и преданности (всегда «приятно» прочитать рано утром, какой я «антисемит»), а некоторые — горечи из-за моего «преуменьшения украинских потерь».

Вот я и подумал: Ладно, столько истерики вокруг этого, давайте начнем с «украинских потерь».

Как уже говорилось в одном из обновлений несколько дней назад: отвод войск — одна из самых сложных военных операций, которые только можно себе представить. Я мог бы и дальше объяснять вам весь ужас попыток выйти, находясь в окружении врага, который стреляет по вам. Подумайте сами: чтобы выжить, чтобы уйти, нужно покинуть укрытия и подставить себя под огонь противника. Сделать это в одиночку — против здравого смысла. А теперь попробуйте сделать это с «целой армией»: взводом, ротой, батальоном или бригадой. Сделайте это с десятком, сотней, тремя-шестью сотнями, несколькими тысячами солдат и попробуйте сохранить при этом хотя бы самое ценное снаряжение.

Дело доходит до того, что некоторые говорят, что знаменитый немецкий фельдмаршал Эрвин Роммель никогда так не проявлял своего мастерства, как во время двух отступлений Немецкого африканского корпуса (НАК) — одного в декабре 1941 года (из Тобрука назад в Эль-Агейлу, оба места находятся в Ливии), и особенно в конце 1942 и начале 1943 года, во время 2000-километрового отступления из Эль-Аламейна (Египет) в Триполи (Ливия).

Как и во многих других случаях, я — индивидуалист, диссидент. Эта черная овца, выделяющаяся из белого стада — благодаря тому, что мыслит совершенно иначе, чем все это стадо: и, между прочим, считает Роммеля прежде всего отличным самопиарщиком, как и многие другие «великие генералы». В конце концов, именно его помощники, такие как Меллентин, Вестфаль и немногие другие, организовывали все эти отступления.

И вот, когда все ликуют по поводу «победы» (или, в данном случае, «горького и дорогостоящего поражения», по крайней мере, для ВСУ и Украины), я осмеливаюсь искать доказательства того же.

Дело в том, что когда НАК (и союзные итальянские армии) отступали из Египта в восточную, а затем и центральную Ливию, будь то в 1941 или 1942−1943 годах, они оставляли за собой длинный след из десятков уничтоженной техники или машин, у которых закончилось топливо, выведенных из строя орудий, тысяч убитых, кучи снаряжения и боеприпасов — и десятки тысяч пленных солдат.

Почему-то, прочесав глубины российских социальных сетей за несколько дней, я не могу найти ничего подобного, связанного с ВСУ и Авдеевкой.

Да, есть видеозаписи 6−7 пленных бойцов ВСУ. Есть видео с ранеными бойцами ВСУ, которых русские взяли в плен, а потом оставили звонить женам и рассказывать, как их бросили (что, не могу не признать: должно не очень хорошо характеризовать товарищей, которые их бросили)…

Но никаких видео «колонн войск ВСУ, марширующих в плен». Нет даже «строя» из 18−20 военнопленных, как при взятии Лисичанска. И очень мало видео или фотографий уничтоженной и захваченной украинской техники. Одно из исключений — самоходная гаубица «Дана» из 110-й механизированной бригады, вероятно, подбитая дронами.

Вместо этого некоторые российские пропагандисты публикуют фотографии, на которых изображен (неповрежденный) украинский танк Т-64, «бронированный» кирпичами и другими строительными материалами:

…а затем с гордостью сравнивают это с фотографиями и видеороликами бронированных машин ВС РФ, таких как БМП-3 (также оснащенная системой радиоэлектронной борьбы РП-377УМВ2 для глушения беспилотников):

… и затем акцентируют внимание на том, что у ВСУ нет средств для модернизации своих бронемашин.

Прошу прощения — это все, что «путин-сообщество» может предъявить в качестве «доказательств гигантской, изумительной, фантастической победы» под Авдеевкой?

Конечно, я могу быть совершенно неправ. И упустить массу деталей. И, несомненно, все еще может измениться в ближайшие дни. Может случиться так, что русские даже предоставят какие-то серьезные доказательства всех «массовых» потерь ВСУ, о которых они заявляют.

Особенно если российские военные пропагандисты (до тех пор, пока они не арестованы верными псами своего главнокомандующего) перейдут в некий «серьезный рабочий режим» и начнут фабриковать «доказательства», как они это делают постоянно. Так к чему же менять это сейчас?

Однако, хоть я уверен, что некоторые подразделения ВСУ понесли «значительные» (по крайней мере, «неприятные») потери — и одна только мысль о том, чтобы оставить своих раненых на милость такого рода «победителей», вызывает ужас (по крайней мере, у меня) — до сих пор я не нашел никаких доказательств того, что «8−9 украинских батальонов» (если они вообще используют слово «Украина») были окружены, захвачены, взяты в плен и т. д. Наоборот: чем больше я ищу, тем больше нахожу свидетельств о массовых потерях ВС РФ.

Ну, ничего не могу с собой поделать: как по мне, так все, чего добились русские, — это закрепили за собой несколько огромных куч руин на месте, которое когда-то называлось Авдеевкой. И это после 10 лет (нет-нет, не «двух лет») ожесточенных боев и (многократного) разгрома примерно дюжины различных бригад ДНР (самопровозглашенной, контролируемой Россией «Донецкой народной республики»), а также ВС РФ и ГРУ (российской военной разведки)?

Но не дайте мне испортить вашу вечеринку.

По крайней мере, Путин не позволит: он уже «телеграфировал» командующему группой «Центр» ВС РФ генерал-полковнику Андрею Мордвичеву — поздравить с победой и взятием Авдеевки. И похвалил длинный список частей (больше 10 бригад) из I армейского корпуса, 2-й (гвардейской) общевойсковой армии, 41-й гвардейской общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии.

Что, в свою очередь, вызвало обычные украинские заявления о «смерти еще одного российского генерала»: например, «Мордвичев умер от сердечного приступа».

Что касается Купянска: что ж, 90-я танковая дивизия изначально была одной из основных частей, осуществлявших ту самую «концентрацию российских войск». Вместо того чтобы «двигаться на Харьков через Купянск», она была разбита при «освобождении» того, что осталось от Авдеевки. В то время как другая часть этой «гигантской концентрации» — 2-я Таманская мотострелковая дивизия — закончила штурм украинских позиций в районе Бахмута с таким успехом, что завершила наступление, с трудом удерживая под контролем Табаевку.

Каково же было удивление, когда русские (можно привести длинный список частей 1-й гвардейской танковой армии, III армейского корпуса, 25-й общевойсковой армии и других подразделений ВС РФ) вновь атаковали севернее и восточнее Купянска, но были быстро отбиты.

Относительно района Авдеевки, то пока победоносные ВС РФ не стали преследовать разбитых украинцев и/или преодолевать несуществующие украинские укрепления к западу от города, но говорят, что «резервы» (см.: все, что осталось от разбитых бригад) группы «Центр» уже разделены и направляются куда-то еще — вероятно, в Бахмут и/или Запорожье. Похоже, празднование победы было прервано даже без моего вмешательства (какая досада).

И, раз уж мы упомянули Работино (и поскольку некоторые из вас спрашивали): русские вошли туда с 30 Т-55 и другими «усиленными» (но безнадежно устаревшими) бронемашинами, быстро потеряли 18 из них из-за украинских дронов и мин, вместе с 70 убитыми и 80 ранеными. А затем бежали с поля боя. Вот такие дела.

Ну что ж… в то время, когда обе стороны фактически «зализывают раны», зачищают поле боя и обдумывают варианты дальнейших действий, я буду, если можно так сказать, «следовать моде». Пришло время для самоанализа. Время насладиться роскошью прогулки на улице, под «зимним солнцем» и быть живым. По крайней мере, время собрать больше исходных данных, чтобы лучше понять обстоятельства, которые привели к потере Авдеевки — и ко многим другим крупным российским победам последних нескольких дней, недель, месяцев и лет этой войны. И время закончить несколько других историй: некоторые ждут своей очереди быть рассказанными уже недели и месяцы.

Том Купер, New Voice