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В Брестской области двое многодетных отцов узнали, что все дети не их

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  • 20.02.2024, 9:04
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В Брестской области двое многодетных отцов узнали, что все дети не их

Для этого проводились ДНК-экспертизы.

В Брестской области двое многодетных отцов узнали, что все дети не их. Для этого проводились ДНК-экспертизы.

Один из случаев произошел в Барановичском районе. Как пишет sudexpert.gov.by, местный житель разводился с женой, возник вопрос выплаты алиментов. Эксперты-генетики исключили отцовство мужчины, пятеро детей оказались не его.

Похожая ситуация произошла в Кобрине. Мужчина, который разводился с женой, решил проверить ее слова, сказанные, «на эмоциях», что все четверо детей не его. Генетическая экспертиза это подтвердила.

А житель Лунинецкого района выяснил, что из четырех детей его отцовство подтверждено только в одном случае.

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