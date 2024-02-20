Идеальные разведчики: Украина получит от Канады ее лучшие дроны SkyRanger 20.02.2024, 10:41

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В Сети показали их в работе.

Вчера, 19 февраля, глава Минобороны Канады Билл Блэр анонсировал передачу Киеву на бесплатной основе 800 дронов SkyRanger R70, которые должны помочь Украине в войне с Россией.

Общая стоимость такого щедрого подарка 95 млн канадских долларов. Деньги были взяты из финансовой помощи, которую анонсировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, информирует агентство Reuters.

Еще в прошлом году во время визита в Киев Трюдо анонсировал Украине помощь в размере 50 млн канадских долларов.

По словам Блэр, данные беспилотники очень эффективны в качестве разведчиков, которые на большом расстоянии способны уловить цель. Канада и дальше планирует поддерживать Украину в ее борьбе с армией Путина.

На сегодняшний день это одни из лучших беспилотников, произведенных в Канаде. Они даже при плохой погоде способны отличать транспортное средство от живого человека. Контракт предусматривает ремонт и обслуживание дронов канадской стороной. Первая партия должна прибыть в Украину уже весной.

Относительно ТТД SkyRanger R70: он весит до 5 кг; может нести на себе различные камеры, боеприпасы, воду и так далее; быстро разбирается и собирается; очень эффективен при разведке; в полете находится до 40 минут; дальность связи составляет порядка 5 км.

С февраля 2022 года Канада выделила Украине помощь на сумму в 9,7 млрд канадских долларов.