«Есть инструменты» 20.02.2024, 11:19

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В Воздушных силах ВСУ прокомментировали сбитие российских истребителей.

Во вторник, 20 февраля, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя сбитие российских истребителей, заявил, что Силы обороны имеют инструменты, которые позволят доставать до врага на большом расстоянии, пишет New Voice.

«Я хочу сказать: зайдите немножко дальше, несколько месяцев назад тоже было шесть самолетов и тоже нанесены удары уже на южном направлении: и Одесская область, и Херсонская область. Помните, Су-24, Су-34, Су-35 тоже были уничтожены благодаря успешным действиям Воздушных сил. Плюс такие цели как А-50 и Ил-22 — это вообще впервые в истории», — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, Воздушные силы ВСУ имеют инструменты, которые помогают доставать врага на больших расстояниях. Однако таких инструментов надо значительно больше.

Игнат заявил, что как показывает практика, после уничтожения российских самолетов оккупанты некоторое время не решаются подлетать ближе.