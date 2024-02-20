Эстония задержала 10 предполагаемых российских агентов 20.02.2024, 21:13

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Что известно.

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) с декабря 2023 года по февраль 2024-го задержала 10 человек, которых подозревают в участии в «гибридной операции», направленной против безопасности Эстонской Республики и координируемой российскими спецслужбами.

Целью операции, как говорится в пресс-релизе КаПо, было «посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе». Следствие предполагает, что задержанные по заданию российских спецслужб собирали информацию для подготовки терактов, и некоторые из них были осуществлены. Подробности в релизе не разглашаются.

Среди задержанных есть те, кого подозревают в причастности к разбиванию стекол автомобилей министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса и журналиста в декабре 2023 года. В релизе имя журналиста не приводится, но ERR уточняет, что это главный редактор русскоязычного портала Delfi Андрей Шумаков.

Также среди задержанных — подозреваемые в разрушении памятных мемориалов (каких — не уточняется). По словам главы Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон, участники разрушения мемориалов были завербованы через соцсети.

По словам государственного прокурора Трийну Олев, в числе задержанных есть как российские, так и эстонские граждане. У некоторых из них два гражданства. По делу, возбужденному по статье о преступлении против безопасности Эстонской Республики, заключены под стражу шесть человек.

Глава МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что Россия уже несколько лет «осуществляет действия, направленные на создание страха и усиление напряженности» в эстонском обществе. В МИД Эстонии пообещали вызвать российского дипломата. Премьер-министр страны Кая Каллас заявила, что Эстония «успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб» и предостерегла другие демократические общества, предупредив их о возможных атаках Кремля.