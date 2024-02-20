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В Солигорске эвакуировали торговый центр

  • 20.02.2024, 22:07
  • 1,316
В Солигорске эвакуировали торговый центр

Что произошло.

Вечером 20 февраля эвакуировали людей из здания торгово-развлекательного центра N3 PLAZA в Солигорске, сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что ранее в городских пабликах появились сообщения о том, что причиной эвакуации стало сообщение о лжеминировании. Это не так.

«Причиной эвакуации людей и оцепления здания стала забытая ребенком сумка. Торговый центр работает в прежнем режиме. Причин для беспокойства нет», — подчеркнули в МВД.

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