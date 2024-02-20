В Орше новое кладбище превратилось в сплошной каток 20.02.2024, 22:30

Некоторые могилы полностью ушли под лед.

Новое Телентеевское кладбище в Орше под влиянием погодных условий превратилось в сплошной каток по крайней мере на одном его участке. Видео прислали читатели издания Orsha.eu.

На видео видно, что некоторые могилы полностью ушли под лед. Это означает, что почва не приняла воду, а на холоде она замерзла.

Такое положение вещей может привести к повреждению и могил, и памятников. А если начнется оттепель, то кладбище в этом месте станет на какое-то время болотом, по которому будет невозможно пройти.

Ранее подобная ситуация фиксировалась на новом городском Барановичском кладбище в деревне Лесино.